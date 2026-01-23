Facebook Instagram
Todas as mulheres com mais de 50 anos devem comer este pão, alertam nutricionistas

À medida que as mulheres ultrapassam os 50 anos, as suas necessidades nutricionais mudam. Nutricionistas destacam este pão como essencial para a saúde nesta fase da vida
IOL
Há 2h e 47min
Pão
Foto: freepik
À medida que as mulheres chegam aos 50 anos, o corpo começa a enfrentar novas exigências. A perda gradual de massa óssea, alterações hormonais e mudanças no metabolismo tornam essencial adotar hábitos alimentares que apoiem a saúde, a energia diária e o bem-estar cognitivo.

Citado pelo site Parade, especialistas em nutrição defendem que mulheres com mais de 50 anos podem beneficiar significativamente ao incluir pão de centeio integral na sua alimentação diária. Segundo nutricionistas registadas, este tipo de pão é rico em fibra, magnésio e vitaminas do complexo B, nutrientes essenciais para um envelhecimento saudável.

“O magnésio apoia a densidade óssea, a saúde do coração e pode ajudar na redução de cãibras musculares e na qualidade do sono. As vitaminas B são importantes para a saúde cognitiva, os níveis de energia e a redução da fadiga, especialmente porque a absorção de certas vitaminas B pode diminuir com a idade”, explica Melissa Rifkin, nutricionista registada. Além disso, a fibra do pão de centeio ajuda a manter a digestão regular, controla os níveis de colesterol e evita picos de açúcar no sangue, reduzindo a sensação de cansaço ao longo do dia.

Comparado com o pão branco ou mesmo outros pães integrais, o pão de centeio destaca-se pela sua composição nutritiva e digestão mais lenta, proporcionando maior saciedade. Os especialistas recomendam escolher pão 100% integral de centeio e combiná-lo com alimentos ricos em proteína e gorduras saudáveis, como ovos, peixe, abacate ou manteigas de frutos secos, para maximizar os benefícios nutricionais. Segundo os nutricionistas, esta é uma forma simples de promover saúde e energia, mesmo depois dos 50 anos.

