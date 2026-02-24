Desafio do Paracetamol no TikTok: GNR lança alerta urgente às famílias portuguesas

Há mais um desafio viral no TikTok a vitimar crianças. Menino de 9 anos ficou gravemente ferido

Um vídeo a circular no TikTok está a preocupar autoridades e famílias em Portugal. Em causa está um alegado “desafio do paracetamol”, que incentiva jovens a ingerirem doses elevadas deste medicamento, colocando a saúde em risco.

O paracetamol é um analgésico e antipirético comum, utilizado para aliviar dores e baixar a febre. No entanto, quando tomado em excesso, pode provocar lesões graves no fígado e até colocar a vida em perigo. O risco é agravado pelo facto de os sintomas nem sempre surgirem de imediato.

Perante a divulgação deste conteúdo nas redes sociais, a Guarda Nacional Republicana (GNR) deixou um alerta dirigido a pais, familiares e amigos. A autoridade apela à vigilância de alterações de comportamento nos jovens, recomenda que os medicamentos sejam guardados fora do seu alcance e sublinha a importância de falar abertamente sobre os riscos reais associados a este tipo de conteúdos online.

A GNR reforça ainda que, em caso de suspeita de ingestão excessiva de paracetamol, não se deve esperar pelo aparecimento de sintomas. A orientação é procurar de imediato assistência médica ou dirigir-se ao hospital.

Entre os sinais que podem surgir estão náuseas e vómitos, dor abdominal, sobretudo na zona superior direita, suores, mal-estar geral, perda de apetite e, em fases mais avançadas, icterícia (pele ou olhos amarelados). Contudo, mesmo na ausência de sintomas visíveis, podem já estar a ocorrer lesões internas.

As autoridades recordam que um “desafio” nas redes sociais pode ter consequências permanentes, apelando à responsabilidade e à prevenção junto dos mais jovens.