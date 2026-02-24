Facebook Instagram

Desafio do Paracetamol no TikTok: GNR lança alerta urgente às famílias portuguesas

Desafio do paracetamol no TikTok gera alerta da GNR em Portugal
IOL
Hoje às 15:12
Comprimido
Comprimido
Foto: freepik
Há mais um desafio viral no TikTok a vitimar crianças. Menino de 9 anos ficou gravemente ferido

Um vídeo a circular no TikTok está a preocupar autoridades e famílias em Portugal. Em causa está um alegado “desafio do paracetamol”, que incentiva jovens a ingerirem doses elevadas deste medicamento, colocando a saúde em risco.

O paracetamol é um analgésico e antipirético comum, utilizado para aliviar dores e baixar a febre. No entanto, quando tomado em excesso, pode provocar lesões graves no fígado e até colocar a vida em perigo. O risco é agravado pelo facto de os sintomas nem sempre surgirem de imediato.

Perante a divulgação deste conteúdo nas redes sociais, a Guarda Nacional Republicana (GNR) deixou um alerta dirigido a pais, familiares e amigos. A autoridade apela à vigilância de alterações de comportamento nos jovens, recomenda que os medicamentos sejam guardados fora do seu alcance e sublinha a importância de falar abertamente sobre os riscos reais associados a este tipo de conteúdos online.

A GNR reforça ainda que, em caso de suspeita de ingestão excessiva de paracetamol, não se deve esperar pelo aparecimento de sintomas. A orientação é procurar de imediato assistência médica ou dirigir-se ao hospital.

Entre os sinais que podem surgir estão náuseas e vómitos, dor abdominal, sobretudo na zona superior direita, suores, mal-estar geral, perda de apetite e, em fases mais avançadas, icterícia (pele ou olhos amarelados). Contudo, mesmo na ausência de sintomas visíveis, podem já estar a ocorrer lesões internas.

As autoridades recordam que um “desafio” nas redes sociais pode ter consequências permanentes, apelando à responsabilidade e à prevenção junto dos mais jovens.

RELACIONADOS
Há mais um desafio viral no TikTok a vitimar crianças. Menino de 9 anos ficou gravemente ferido
Menino de 12 anos morreu depois de experimentar uma tendência que viu no TikTok
Há mais um desafio viral do TikTok a fazer vítimas: um jovem de 17 anos morreu e uma jovem de 20 ficou com lesões cerebrais
TikTok continua sem resolver os graves riscos de danos à saúde mental, alerta a Amnistia Internacional
Mais Vistos
00:02:53
V+ Fama
Adriano Silva Martins interrompe programa para anunciar separação de famoso casal acarinhado pelo público
tvi
00:03:31
TVI Jornal
Nuno Homem de Sá quer julgamento à porta aberta
tvi
00:06:49
Secret Story
Estalou o verniz! Sara perde a paciência e arrasa Luzia: «É muito falsa»
tvi
00:05:03
Secret Story
Insólito no Secret Story 10: Jéssica diz que só come pipocas com os pés
tvi
Destaques IOL
Novidades
Ficamos fãs destes dois produtos da Mercadona: deixam tudo o que é de madeira impecável
Saude
A velocidade com que fala pode dizer bastante sobre a sua condição mental
História
"Confiei na minha irmã, cedi a minha herança e acabei a dormir num banco de rua"
Humidade
Humidade e cheiro a mofo? Só precisa de paus de giz para salvar os roupeiros
Mais Lidas
Atualidade
Aproxima-se a 'tempestade do século' para esta quarta-feira, escreve a imprensa espanhola
away
Supermercados
Supermercados também vão fechar ao domingo em Portugal?
versa
Luis garcia
Ator da TVI já não esconde romance e mostra-se feliz ao lado do namorado
Ana Guiomar
«Finalmente posso revelar»: Ana Guiomar anuncia novidade bombástica ao lado de companhia especial
Dois às 10
Cristina Ferreira surpreendida com gravidez de famoso casal: «Fiquei tão contente»
tvi
Dois às 10
Filipe Delgado radiante com promessa de Cristina Ferreira: «Estás a dizer isso para muita gente»
tvi