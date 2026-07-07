Pediatra aponta 5 sinais de que o seu filho tem (ou teve) uma infância feliz

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Quando se fala numa infância feliz, é comum imaginar uma criança sempre bem-disposta e sem grandes preocupações. No entanto, essa ideia está longe da realidade. Segundo o Pediatra João, a ciência mostra que uma criança emocionalmente saudável não é aquela que evita emoções difíceis, mas sim aquela que se sente segura para as viver.

Nas redes sociais, o médico partilhou cinco sinais que podem indicar que uma criança está a crescer num ambiente emocionalmente seguro.

O primeiro é a vontade de explorar o mundo à sua volta. Brincar, descobrir e experimentar, sabendo que pode regressar ao adulto quando precisa de apoio, é um dos principais indicadores de uma vinculação segura.

Outro sinal importante é procurar os pais ou cuidadores quando precisa de conforto. Seja por medo, tristeza ou frustração, recorrer ao adulto em momentos difíceis não significa dependência, mas sim confiança e a existência de um "porto seguro".

O pediatra destaca também a importância do brincar espontâneo. A brincadeira livre, sem objetivos definidos pelos adultos, é essencial para o desenvolvimento infantil, ajudando as crianças a processar emoções, desenvolver a imaginação e adquirir competências sociais.

Expressar emoções de forma natural é outro dos aspetos apontados pelo especialista. Chorar, rir, zangar-se ou fazer birras faz parte de um desenvolvimento saudável. O mais importante é que a criança se sinta aceite e aprenda, com a ajuda dos adultos, a regular essas emoções.

Por fim, a curiosidade e a vontade de aprender são também fortes indicadores de bem-estar emocional. Fazer perguntas, querer experimentar coisas novas e mostrar interesse pelo que a rodeia são comportamentos que tendem a surgir quando a criança cresce num ambiente onde se sente segura para explorar e até para errar.

Para o Pediatra João, a mensagem é simples: uma infância feliz não significa ausência de lágrimas ou de birras. Significa, acima de tudo, que a criança sabe que é amada, protegida e aceite, mesmo nos dias em que precisa de mais colo, compreensão e apoio.