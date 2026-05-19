Nem salmão nem atum: há um peixe rico em ómega-3 e com menos mercúrio

Há 7 peixes apreciados pelos portugueses que devem ser evitados. Conheça os mais saudáveis

Estes são os peixes mais saudáveis à venda em Portugal (mas há sete que deve evitar)

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O peixe continua a ser um dos alimentos mais recomendados pelos especialistas devido aos seus benefícios para a saúde cardiovascular e cerebral. Rico em proteínas, vitaminas, minerais e ácidos gordos ómega-3, é frequentemente associado a uma alimentação equilibrada e à prevenção de várias doenças.

Segundo o site El Economista, apesar de o salmão e o atum serem dos peixes mais consumidos, os nutricionistas alertam que existem outras opções igualmente nutritivas, e até mais vantajosas em alguns aspetos. O consumo excessivo de atum, por exemplo, pode aumentar a exposição ao mercúrio, enquanto algumas variedades de salmão apresentam maiores quantidades de gordura.

Por isso, muitos especialistas recomendam apostar em peixe azul de pequeno porte, como sardinhas, anchovas ou cavala. Estas espécies destacam-se pelo elevado teor de ómega-3 e pelos níveis mais baixos de mercúrio, tornando-se uma escolha mais equilibrada para consumo regular.

Também o bacalhau e a pescada surgem como alternativas interessantes, sobretudo para quem procura opções com menos gordura e sabor mais suave. Para além de ricos em proteína, são frequentemente apontados como boas escolhas para quem tem mais dificuldade em incluir peixe na alimentação.

As recomendações passam por consumir peixe duas a três vezes por semana, variando o mais possível as espécies. Os especialistas aconselham ainda alguns cuidados na preparação, sobretudo devido ao risco de anisakis, um parasita presente em peixe cru ou mal cozinhado que pode causar problemas gastrointestinais.

Para reduzir esse risco, recomenda-se congelar previamente o peixe ou garantir que é bem cozinhado antes do consumo, especialmente no caso de grávidas e crianças pequenas.