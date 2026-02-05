Facebook Instagram

Pele mais firme depois dos 40: as 8 recomendações cruciais dos dermatologistas

Estas são as 8 recomendações dos dermatologistas para ter uma pele mais firme depois dos 40 anos
IOL
Há 1h e 33min
Ter uma pele brilhante e saudável depois dos 40 anos é possível. É isto que as japonesas fazem

A partir dos 40 anos, a pele começa a perder firmeza de forma natural, sobretudo devido à diminuição da produção de colagénio. No entanto, dermatologistas garantem que não é preciso recorrer a tratamentos caros para manter a pele com um aspeto mais firme e saudável. Pequenas mudanças na rotina diária podem fazer toda a diferença.

Citado pelo site Zion Clark, um dos cuidados essenciais é o uso diário de protetor solar, mesmo em dias nublados ou quando se passa grande parte do tempo em casa. A exposição aos raios UVA e UVB acelera a degradação do colagénio, contribuindo para a flacidez e o envelhecimento precoce da pele.

A limpeza facial também deve ser feita com produtos suaves. Fórmulas agressivas retiram a hidratação natural da pele, tornando as linhas finas mais visíveis e deixando o rosto com um aspeto seco e cansado.

Outro passo fundamental é a hidratação regular. Cremes com ácido hialurónico ou ceramidas ajudam a reter água na pele, conferindo-lhe um aspeto mais preenchido, luminoso e firme.

Os especialistas recomendam ainda a introdução de retinoides, como o retinol, de forma gradual. Estes ativos estimulam a produção de colagénio e ajudam a suavizar rugas e linhas de expressão, desde que utilizados de forma progressiva para evitar irritações.

A vitamina C é outro aliado importante. Presente em muitos séruns, ajuda a proteger a pele contra os radicais livres, melhora a luminosidade e contribui para a firmeza da pele.

Para além dos cuidados externos, a alimentação tem um papel determinante. Alimentos ricos em ómega-3, antioxidantes e vegetais de folhas verdes ajudam a apoiar os processos naturais da pele e a produção de colagénio.

Manter uma boa hidratação, bebendo água ao longo do dia, e praticar exercício físico regular são também hábitos destacados pelos dermatologistas. A atividade física melhora a circulação sanguínea, facilitando a chegada de nutrientes à pele e contribuindo para um aspeto mais firme e saudável.

RELACIONADOS
Ter uma pele brilhante e saudável depois dos 40 anos é possível. É isto que as japonesas fazem
É isto que as hospedeiras de bordo fazem para que o perfume dure horas na pele
Esta atriz de 70 anos faz isto todas as manhãs para ter uma pele impecável
Dermatologistas alertam: guardar isto no duche pode causar infecções na pele
Quer uma pele bonita aos 30 (e depois)? Aposte nestes 5 alimentos ricos em colagénio
Mais Vistos
00:04:58
Bom dia Alegria
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»
tvi
00:01:31
1ª Companhia
Andrea Soares faz pergunta inusitada durante a instrução de paraquedismo e todos se riem
tvi
00:01:43
1ª Companhia
O motivo que levou o Instrutor a recusar a ajuda de Filipe Delgado e Manuel Melo
tvi
00:04:43
1ª Companhia
Filipe Delgado teme o mau tempo: «As lojas ficam alagadas»
tvi
Destaques IOL
Mercadona
Toda a gente quer este ambientador da Mercadona: equivale a um perfume de 300 euros
Saude
Nunca mais vai ter bolor no copo das escovas de dentes depois de saber isto
Receitas
Só vai precisar de um pirex e do forno para fazer este arroz soltinho
Novidades
Uma das sapatarias portuguesas mais famosas abriu uma nova loja em formato outlet
Mais Lidas
Cheias
Japoneses, habituados a catástrofes naturais, alertam portugueses: não devem usar galochas
away
Noélia
Com sintomas cada vez mais evidentes, Noélia toma decisão sobre possível gravidez
Tempo
Depressão Leonardo fica até quando? Estas serão as horas e os distritos a ter em conta
away
Dois às 10
Georgina Rodríguez mostra almoço de aniversário de Cristiano Ronaldo. E é impossível não ficar com água na boca
tvi
Liga
FC Porto: Martim Fernandes continua a trabalhar de forma condicionada
maisfutebol
Famosos
Após ir viver com Fábio Pereira, Liliana Oliveira anuncia nova surpresa: "Estava ansiosa para partilhar isto"
selfie