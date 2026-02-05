Pele mais firme depois dos 40: as 8 recomendações cruciais dos dermatologistas

Ter uma pele brilhante e saudável depois dos 40 anos é possível. É isto que as japonesas fazem

A partir dos 40 anos, a pele começa a perder firmeza de forma natural, sobretudo devido à diminuição da produção de colagénio. No entanto, dermatologistas garantem que não é preciso recorrer a tratamentos caros para manter a pele com um aspeto mais firme e saudável. Pequenas mudanças na rotina diária podem fazer toda a diferença.

Citado pelo site Zion Clark, um dos cuidados essenciais é o uso diário de protetor solar, mesmo em dias nublados ou quando se passa grande parte do tempo em casa. A exposição aos raios UVA e UVB acelera a degradação do colagénio, contribuindo para a flacidez e o envelhecimento precoce da pele.

A limpeza facial também deve ser feita com produtos suaves. Fórmulas agressivas retiram a hidratação natural da pele, tornando as linhas finas mais visíveis e deixando o rosto com um aspeto seco e cansado.

Outro passo fundamental é a hidratação regular. Cremes com ácido hialurónico ou ceramidas ajudam a reter água na pele, conferindo-lhe um aspeto mais preenchido, luminoso e firme.

Os especialistas recomendam ainda a introdução de retinoides, como o retinol, de forma gradual. Estes ativos estimulam a produção de colagénio e ajudam a suavizar rugas e linhas de expressão, desde que utilizados de forma progressiva para evitar irritações.

A vitamina C é outro aliado importante. Presente em muitos séruns, ajuda a proteger a pele contra os radicais livres, melhora a luminosidade e contribui para a firmeza da pele.

Para além dos cuidados externos, a alimentação tem um papel determinante. Alimentos ricos em ómega-3, antioxidantes e vegetais de folhas verdes ajudam a apoiar os processos naturais da pele e a produção de colagénio.

Manter uma boa hidratação, bebendo água ao longo do dia, e praticar exercício físico regular são também hábitos destacados pelos dermatologistas. A atividade física melhora a circulação sanguínea, facilitando a chegada de nutrientes à pele e contribuindo para um aspeto mais firme e saudável.