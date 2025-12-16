Facebook Instagram
Dicas

Dermatologistas avisam: nunca deixe a gilete no duche

Quase todos deixam este objeto no canto do duche. Dermatologistas garantem que é um erro
IOL
Hoje às 16:41
Gilete
Gilete
Foto: freepik
Muitos têm o hábito de deixar a gilete guardada no canto do duche após ser utilizada. Pode parecer prático, mas os dermatologistas alertam para o risco de infeções na pele.

Em declarações ao site The Body Optimist, os especialistas explicam que o ambiente quente e húmido favorece a proliferação de bactérias, enquanto a exposição constante à água provoca oxidação rápida da lâmina, aumentando o risco de cortes, irritação e infeções cutâneas.

Mesmo que o cabo da lâmina pareça limpo, as lâminas acumulam restos de sabonete, cabelo e pele morta, tornando-se um refúgio para germes indesejados. Microcortes causados por lâminas desgastadas podem ainda permitir a entrada de bactérias perigosas.

Para manter a pele saudável, os especialistas recomendam enxaguar e secar bem a lâmina após cada uso e guardá-la fora do duche, num local seco. Trocar a lâmina regularmente, a cada 5 a 7 usos, e aplicar uma loção hidratante depois do barbear ajuda a prevenir irritações e infeções, garantindo um cuidado seguro e eficaz da pele.

