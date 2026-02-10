Dermatologistas garantem que esta é a melhor rotina de limpeza de pele antienvelhecimento

À medida que envelhecemos, a pele perde colagénio, firmeza e elasticidade, podendo surgir rugas, linhas finas e maior secura. Para combater estes sinais, os dermatologistas recomendam uma rotina de cuidados adaptada à pele madura, focada em hidratação, proteção e ingredientes ativos comprovados.

Citado pelo site The Independent, os especialistas recomendam, entre os produtos essenciais, retinoides, que estimulam colagénio e elastina e ajudam a uniformizar o tom da pele; a niacinamida, que melhora a elasticidade e reduz vermelhidão; e o ácido hialurónico, fundamental para manter a hidratação. Vitamina C e ceramidas também são apontadas como cruciais para proteger a pele, uniformizar o tom e reforçar a barreira cutânea.

Os especialistas alertam que não é necessário usar uma enorme quantidade de produtos. Uma rotina simples, com limpeza, hidratação, creme de olhos e proteção solar diária, combinada com os ingredientes certos, já é suficiente para melhorar a textura da pele, manter a hidratação e reduzir visivelmente os sinais de envelhecimento.