Dermatologistas garantem que esta é a melhor rotina de limpeza de pele antienvelhecimento

Manter a pele macia e jovem com o passar dos anos é possível. Dermatologistas revelam os produtos essenciais para uma rotina anti-envelhecimento eficaz
Há 3h e 14min
Foto: freepik
Pele mais firme depois dos 40: as 8 recomendações cruciais dos dermatologistas

À medida que envelhecemos, a pele perde colagénio, firmeza e elasticidade, podendo surgir rugas, linhas finas e maior secura. Para combater estes sinais, os dermatologistas recomendam uma rotina de cuidados adaptada à pele madura, focada em hidratação, proteção e ingredientes ativos comprovados.

Citado pelo site The Independent, os especialistas recomendam, entre os produtos essenciais, retinoides, que estimulam colagénio e elastina e ajudam a uniformizar o tom da pele; a niacinamida, que melhora a elasticidade e reduz vermelhidão; e o ácido hialurónico, fundamental para manter a hidratação. Vitamina C e ceramidas também são apontadas como cruciais para proteger a pele, uniformizar o tom e reforçar a barreira cutânea.

Os especialistas alertam que não é necessário usar uma enorme quantidade de produtos. Uma rotina simples, com limpeza, hidratação, creme de olhos e proteção solar diária, combinada com os ingredientes certos, já é suficiente para melhorar a textura da pele, manter a hidratação e reduzir visivelmente os sinais de envelhecimento.

 

