Esqueça os cremes: quer uma pele radiante depois dos 50 anos? Dermatologista recomenda fazer isto

Hidrata, protege a pele e ajuda na digestão: esta é a fruta que todas mulheres deviam comer mais

Manter uma pele jovem e saudável depois dos 50 anos não depende apenas de cremes caros ou tratamentos estéticos. Citado pelo site Money Control, segundo a dermatologista Dr. Sharmila Gupta, a alimentação desempenha um papel essencial na elasticidade, luminosidade e resistência da pele, ajudando a combater os sinais de envelhecimento de dentro para fora. Pequenas alterações na dieta podem fazer toda a diferença, protegendo a pele e promovendo a saúde geral.

Entre as principais recomendações da especialista estão substituir bebidas açucaradas por chá verde, que combate os radicais livres; trocar o pão branco por cereais integrais, que ajudam a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis e promovem a regeneração da pele; e trocar fritos por gorduras saudáveis, como azeite, abacate ou frutos secos, que aumentam a elasticidade da pele.

A dermatologista sugere também substituir carne vermelha por peixe gordo, como salmão ou cavala, rico em ómega-3 para manter a pele hidratada e reduzir inflamações; trocar snacks salgados por frutas e vegetais frescos, que hidratam e nutrem a pele; e optar por smoothies antioxidantes, que fornecem vitamina C e hidratação, mantendo a pele firme e luminosa.

“O que se come diariamente importa para a pele tanto quanto o que se aplica topicamente”, destaca Gupta. Com estas mudanças simples, é possível reduzir rugas, flacidez e pele baça, além de melhorar a energia e o bem-estar geral. Segundo a especialista, esta abordagem combina nutrição, cuidados de pele e estilo de vida saudável, oferecendo uma forma natural de parecer e sentir-se mais jovem mesmo depois dos 50 anos.