Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Dicas

Esqueça os cremes: quer uma pele radiante depois dos 50 anos? Dermatologista recomenda fazer isto

A chave para uma pele perfeita não está apenas nos cremes. Dermatologista recomenda fazer isto
IOL
Hoje às 12:18
Hidrata, protege a pele e ajuda na digestão: esta é a fruta que todas mulheres deviam comer mais

Manter uma pele jovem e saudável depois dos 50 anos não depende apenas de cremes caros ou tratamentos estéticos. Citado pelo site Money Control, segundo a dermatologista Dr. Sharmila Gupta, a alimentação desempenha um papel essencial na elasticidade, luminosidade e resistência da pele, ajudando a combater os sinais de envelhecimento de dentro para fora. Pequenas alterações na dieta podem fazer toda a diferença, protegendo a pele e promovendo a saúde geral.

Entre as principais recomendações da especialista estão substituir bebidas açucaradas por chá verde, que combate os radicais livres; trocar o pão branco por cereais integrais, que ajudam a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis e promovem a regeneração da pele; e trocar fritos por gorduras saudáveis, como azeite, abacate ou frutos secos, que aumentam a elasticidade da pele.

A dermatologista sugere também substituir carne vermelha por peixe gordo, como salmão ou cavala, rico em ómega-3 para manter a pele hidratada e reduzir inflamações; trocar snacks salgados por frutas e vegetais frescos, que hidratam e nutrem a pele; e optar por smoothies antioxidantes, que fornecem vitamina C e hidratação, mantendo a pele firme e luminosa.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O que se come diariamente importa para a pele tanto quanto o que se aplica topicamente”, destaca Gupta. Com estas mudanças simples, é possível reduzir rugas, flacidez e pele baça, além de melhorar a energia e o bem-estar geral. Segundo a especialista, esta abordagem combina nutrição, cuidados de pele e estilo de vida saudável, oferecendo uma forma natural de parecer e sentir-se mais jovem mesmo depois dos 50 anos.

RELACIONADOS
Hidrata, protege a pele e ajuda na digestão: esta é a fruta que todas mulheres deviam comer mais
Pele hidratada o ano todo: o segredo está neste creme elogiado por muitos
Estes são os 5 sinais para saber se está em forma a partir dos 50 anos, explica treinadora
Quase todos fazemos isto ao lavar a cara. Dermatologistas garantem que faz mal à pele
Dermatologistas garantem que esta é a melhor rotina de limpeza de pele antienvelhecimento
Mais Vistos
00:01:25
Secret Story
Hélder volta à carga e ataca Sara: «Estás a denegrir a tua própria imagem. E acho-te fraquíssima»
tvi
00:01:10
Secret Story
A ferver. Liliana exalta-se e levanta-se para confrontar concorrentes: «Estás com medo!»
tvi
00:01:34
Secret Story
Após dinâmica polémica, Liliana desaba em lágrimas nos braços do Diogo
tvi
00:08:30
Secret Story
«Queres denegrir a minha imagem»: Sara perde a cabeça com Hélder e leva resposta implacável
tvi
Destaques IOL
Mopa
Esqueça a velha esfregona suja: as casas modernas já só têm mopa a vapor
Curiosidades
Porque é que bocejamos quando vemos alguém bocejar? Existe uma explicação
Dicas
Dificuldade em organizar a mala de viagem? O "método sudoku" vai salvá-lo
Novidades
É dos mais vendidos e perfeito para casas pequenas: este banco da IKEA resolve de uma vez o problema da falta de arrumação
Mais Lidas
Raquel Tillo
Foi casada com um homem, mas hoje é feliz ao lado de uma mulher: atriz que tem brilhado na TVI vive nova fase pessoal
Praia da calada
Esta praia portuguesa não terá condições para receber banhistas em 2026, avisam autoridades
away
Guerra Irão
Porque a Arábia Saudita, os Emirados ou o Bahrein recusam entrar na guerra com o Irão
cnn
Sporting
Selecionador da Noruega critica Sporting: «Foi quase sabotagem»
maisfutebol
Liga
Liga: Luis Suárez eleito melhor jogador do mês de fevereiro
maisfutebol
João
Popularidade: Há um trio de amigos no fim do ranking e um casal no início. Veja todas as posições