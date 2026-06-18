Esqueça os produtos coreanos: dermatologistas recomendam fazer isto todos os dias na sua rotina de pele

Caro não significa melhor: uma dermatologista explica-nos o que ter em conta ao comprar um creme

Entre séruns, máscaras, tónicos e dezenas de produtos que prometem uma pele perfeita, é fácil acreditar que uma rotina de skincare tem de ser longa e complicada. No entanto, os dermatologistas defendem precisamente o contrário.

Mencionado pelo site News 18, segundo a dermatologista Noopur Jain, muitas pessoas acabam por sobrecarregar a pele ao utilizarem demasiados produtos, quando uma rotina simples pode ser mais eficaz. Para a especialista, existem apenas três passos essenciais que não devem faltar no dia a dia: limpar, hidratar e proteger.

O primeiro passo passa por limpar a pele de forma adequada, removendo a oleosidade, a poluição e as impurezas acumuladas ao longo do dia. A médica alerta, contudo, que uma limpeza excessiva ou com produtos agressivos pode provocar irritação e sensibilidade.

A hidratação é o segundo passo indispensável. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é apenas necessária para quem tem pele seca. Mesmo as peles oleosas beneficiam da utilização de um hidratante adequado, que ajuda a manter a barreira protetora da pele e a prevenir problemas como vermelhidão e borbulhas.

Por fim, os dermatologistas continuam a apontar o protetor solar como o produto mais importante de qualquer rotina. A recomendação é utilizar diariamente um protetor com, pelo menos, FPS 30 e reaplicá-lo ao longo do dia, especialmente durante os meses de maior exposição solar.

Não é necessário ter uma prateleira cheia de produtos para cuidar da pele. Em muitos casos, uma rotina consistente baseada nestes três passos pode trazer melhores resultados do que seguir todas as tendências que surgem nas redes sociais.