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Mulher a aplicar sérum
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O segredo para uma pele sem manchas e macia está nisto, revelam especialistas
IOL
Há 3h e 35min
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Os cuidados essenciais do dia a dia

As manchas na pele continuam a ser uma das principais preocupações dermatológicas, afetando pessoas de diferentes idades e surgindo por diversos fatores, como a exposição solar sem proteção, alterações hormonais ou o uso de produtos inadequados. No entanto, especialistas garantem que é possível prevenir e atenuar este problema com uma rotina de cuidados consistente e adequada.

Citado pelo site Nuevo Mujer, a aplicação diária de protetor solar é apontada como a medida mais eficaz para evitar o aparecimento de manchas. Mesmo em dias nublados, os raios ultravioleta mantêm-se ativos, podendo causar danos invisíveis à pele e contribuir para a hiperpigmentação.

Além da proteção solar, a limpeza do rosto duas vezes por dia é considerada essencial. A remoção de impurezas e resíduos ajuda a preservar a barreira cutânea e a manter a pele equilibrada. Os especialistas recomendam o uso de produtos suaves, sem álcool, que respeitem as características naturais da pele.

Para casos mais específicos, a inclusão de produtos com ingredientes despigmentantes pode ser uma opção, sobretudo durante a rotina noturna. Ainda assim, esta escolha deve ser feita com acompanhamento de um dermatologista, de forma a garantir segurança e eficácia no tratamento.

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A hidratação é outro fator determinante. Uma pele bem hidratada apresenta maior capacidade de regeneração, o que contribui para prevenir e suavizar imperfeições. Por outro lado, práticas comuns como espremer borbulhas podem agravar o problema, originando manchas pós-inflamatórias mais difíceis de eliminar.

Especialistas reforçam que os resultados não são imediatos e dependem de consistência e paciência. O cuidado da pele deve ser encarado como um investimento a longo prazo no bem-estar e na autoestima.
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