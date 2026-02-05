Pele mais jovem aos 50? Este é o alimento que quase todos comemos e que deve ser trocado, segundo dermatologistas

Médico alerta: há um alimento que quase todos os portugueses comem ao pequeno-almoço e que deve ser trocado

Manter uma pele jovem e luminosa depois dos 50 anos não depende apenas de cremes caros ou tratamentos estéticos. Segundo dermatologistas, aquilo que se coloca no prato tem um impacto direto na saúde da pele e pode ajudar a atrasar, e muito, os sinais visíveis do envelhecimento.

O envelhecimento é um processo natural, mas a forma como o corpo e a pele envelhecem pode ser influenciada pelos hábitos diários, especialmente pela alimentação. Antioxidantes, gorduras saudáveis e vitaminas essenciais desempenham um papel fundamental na produção de colagénio, na reparação celular e no combate ao stress oxidativo, um dos principais responsáveis pela perda de firmeza e luminosidade da pele.

Citado pelo site Money Control, a dermatologista Sharmila Gupta explica que: “Tudo o que comemos diariamente reflete-se na pele tanto quanto os produtos que aplicamos externamente". A especialista garante que pequenas trocas na alimentação podem ajudar a reduzir rugas, flacidez e aspeto cansado, além de melhorarem o bem-estar geral.

Uma das principais recomendações passa por substituir bebidas açucaradas por chá verde. O açúcar acelera a degradação do colagénio, enquanto o chá verde é rico em antioxidantes que combatem os radicais livres e protegem a pele do envelhecimento precoce.

Outra mudança importante é trocar o pão branco e outros hidratos de carbono refinados por cereais integrais. Estes ajudam a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis e fornecem vitaminas do complexo B, essenciais para a regeneração da pele.

Os alimentos fritos também devem dar lugar a gorduras saudáveis, como o azeite, o abacate ou os frutos secos. As gorduras trans favorecem a inflamação e deixam a pele sem brilho, enquanto as gorduras boas ajudam a melhorar a elasticidade e a hidratação cutânea.

No consumo de proteína, os especialistas recomendam reduzir a carne vermelha e apostar em peixe gordo, como salmão ou cavala. Ricos em ómega-3, estes peixes ajudam a manter a pele hidratada, a reduzir inflamações e a prevenir rugas.

Os snacks salgados devem ser substituídos por frutas e legumes frescos. O excesso de sal provoca retenção de líquidos e inchaço, enquanto frutas e vegetais hidratam, nutrem e fortalecem a pele.

Por fim, embora o café tenha alguns benefícios, trocar uma chávena extra por batidos ricos em antioxidantes pode ser uma mais-valia. Combinações com frutos vermelhos, espinafres, sementes de chia ou cenoura fornecem vitamina C, fibras e hidratação, essenciais para uma pele firme e luminosa.