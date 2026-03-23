Quer manter a pele suave e saudável aos 50 anos? Dermatologistas recomendam mudar isto na sua rotina

Esqueça os cremes: quer uma pele radiante depois dos 50 anos? Dermatologista recomenda fazer isto

A forma como se toma banho pode ter um impacto direto na saúde da pele, especialmente a partir dos 50 anos. A conclusão é destacada pela Vogue Espanha, que reuniu recomendações de vários dermatologistas sobre a rotina de duche ideal para manter a pele suave e hidratada com o passar do tempo.

Um dos principais conselhos passa por evitar água demasiado quente e duches prolongados. Segundo os especialistas citados pela publicação, temperaturas elevadas removem os óleos naturais da pele, tornando-a mais seca e vulnerável a irritações. O ideal será optar por água morna e limitar o duche a cinco a dez minutos.

A escolha dos produtos também é fundamental. Fórmulas suaves, hidratantes e sem perfume são as mais indicadas para pele madura, privilegiando ingredientes como glicerina, ceramidas ou ácido hialurónico. Em contrapartida, acessórios como esponjas ou luvas exfoliantes devem ser evitados, já que podem acumular bactérias e provocar problemas cutâneos.

A esfoliação continua a ser importante, mas deve ser feita com moderação, no máximo uma a duas vezes por semana e, preferencialmente, com esfoliantes químicos suaves, que ajudam a renovar a pele sem causar agressão.

Outro passo essencial é a hidratação logo após o duche. Aplicar creme nos primeiros minutos ajuda a reter a humidade e a reforçar a barreira cutânea. Em casos de maior secura, o uso de óleo corporal pode ser uma mais-valia, funcionando como um complemento para selar a hidratação.

De acordo com a Vogue Espanha, pequenas mudanças na rotina diária podem fazer uma diferença significativa, sobretudo numa fase em que a pele tende a perder elasticidade e hidratação de forma mais acentuada.