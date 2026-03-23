Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Dicas

Quer manter a pele suave e saudável aos 50 anos? Dermatologistas recomendam mudar isto na sua rotina

Este é o segredo para uma pele suave

IOL
Hoje às 10:44
Mulher a ver-se ao espelho Foto: Freepik
Mulher a ver-se ao espelho Foto: Freepik
Esqueça os cremes: quer uma pele radiante depois dos 50 anos? Dermatologista recomenda fazer isto

A forma como se toma banho pode ter um impacto direto na saúde da pele, especialmente a partir dos 50 anos. A conclusão é destacada pela Vogue Espanha, que reuniu recomendações de vários dermatologistas sobre a rotina de duche ideal para manter a pele suave e hidratada com o passar do tempo.

Um dos principais conselhos passa por evitar água demasiado quente e duches prolongados. Segundo os especialistas citados pela publicação, temperaturas elevadas removem os óleos naturais da pele, tornando-a mais seca e vulnerável a irritações. O ideal será optar por água morna e limitar o duche a cinco a dez minutos.

A escolha dos produtos também é fundamental. Fórmulas suaves, hidratantes e sem perfume são as mais indicadas para pele madura, privilegiando ingredientes como glicerina, ceramidas ou ácido hialurónico. Em contrapartida, acessórios como esponjas ou luvas exfoliantes devem ser evitados, já que podem acumular bactérias e provocar problemas cutâneos.

A esfoliação continua a ser importante, mas deve ser feita com moderação, no máximo uma a duas vezes por semana e, preferencialmente, com esfoliantes químicos suaves, que ajudam a renovar a pele sem causar agressão.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Outro passo essencial é a hidratação logo após o duche. Aplicar creme nos primeiros minutos ajuda a reter a humidade e a reforçar a barreira cutânea. Em casos de maior secura, o uso de óleo corporal pode ser uma mais-valia, funcionando como um complemento para selar a hidratação.

De acordo com a Vogue Espanha, pequenas mudanças na rotina diária podem fazer uma diferença significativa, sobretudo numa fase em que a pele tende a perder elasticidade e hidratação de forma mais acentuada.

RELACIONADOS
Esqueça os cremes: quer uma pele radiante depois dos 50 anos? Dermatologista recomenda fazer isto
Estes são os 5 sinais para saber se está em forma a partir dos 50 anos, explica treinadora
Se tem mais de 50 anos, conseguir estar nesta posição durante alguns segundos diz muito sobre a sua saúde
Pele mais jovem aos 50? Este é o alimento que quase todos comemos e que deve ser trocado, segundo dermatologistas
Todas as mulheres com mais de 50 anos devem comer este pão, alertam nutricionistas
Aos 62 anos, esta mulher corre mais de 70 km por semana. Esta é a sua rotina desde os 50
Mais Vistos
00:04:15
Secret Story
A arder: Ariana confronta Diogo sobre a namorada e tensão aumenta com conversa com Eva
tvi
00:01:32
Secret Story
Pista para o segredo de Eva surge na casa. Veja a reação da concorrente e do namorado Diogo
tvi
00:05:08
Secret Story
Ariana ameaça «rebentar com eles» e colegas intensificam suspeitas sobre Eva e Diogo
tvi
00:02:05
Secret Story
Imperdível. Diogo mostra-se frio para a namorada: «Nunca te dou garantias de nada»
tvi
Destaques IOL
Férias
Todos querem mergulhar aqui: esta piscina oceânica portuguesa de acesso livre é elogiada pelos turistas
Saude
Fazer este exercício queima mais gordura do que uma caminhada normal, garante especialista
Imprensa espanhola
Nem Formentera, nem Ibiza: para os espanhóis "a ilha mais bonita da Europa está em Portugal"
Mudança da hora
Na madrugada de domingo vai ter de acertar o seu relógio. Saiba como
away
Mais Lidas
Lisboa
Proteção Civil deixa apelo a quem vive ou está em Lisboa no dia 24 de março
away
Famosos
Mulher de Miguel Azevedo recebe triste notícia: "Agora sei..."
selfie
Dois às 10
Após descobrir relação de Eva e Diogo, Hélder expõe atitude de Ariana que passou despercebida
tvi
Eva
Segredo de Eva vai ser revelado esta noite. Tudo o que precisa saber sobre o momento explosivo
Roma
Cientistas encontram primeiras evidências físicas de que romanos usavam fezes humanas como medicamento
cnn
Famosos
Carlos Costa: "Vivemos num país que vota Chega, não seria de esperar que votasse Carlos Costa"
selfie