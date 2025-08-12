Até 10 anos a mais de vida? Especialistas dizem que começa com estes alimentos no pequeno-almoço

Estas frutas são as melhores frutas para começar o dia com mais energia

O que coloca no prato logo de manhã pode influenciar muito mais do que os níveis de energia para o resto do dia. Segundo vários especialistas em longevidade, escolher alimentos nutritivos ao pequeno-almoço pode, a longo prazo, acrescentar até uma década à sua vida.

Segundo o site HuffPost, especialistas recomendam combinações simples, como ovos com vegetais coloridos, omeletes com espinafres e cogumelos, ou iogurte (de origem vegetal ou animal) com sementes e frutos vermelhos. Estas opções fornecem proteína, gorduras saudáveis, fibras e antioxidantes, nutrientes que apoiam a saúde do coração, do cérebro e do intestino.

Evitar ultraprocessados, carnes processadas e excesso de açúcar é outro passo essencial. Cereais açucarados, bolos e bacon podem ser práticos, mas, segundo os especialistas, não são aliados de uma vida longa.

A regra de ouro? Incluir alimentos frescos, integrais e ricos em nutrientes, mesmo ao pequeno-almoço.