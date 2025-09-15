Facebook Instagram
Dicas

Esta é a hora ideal para tomar o pequeno-almoço e jantar, explica bióloga e especialista em microbiota

Os horários das refeições podem influenciar a saúde mais do que se imagina. Uma bióloga defende que existe uma hora certa para o pequeno-almoço e outra para o jantar
IOL
Hoje às 15:16
Pessoa a tomar o pequeno-almoço
Pessoa a tomar o pequeno-almoço

Foto: freepik

Agora fazemos a lasanha caseira numa panela ao fogão. E é tão fácil com esta receita do Lidl

Os horários das refeições podem ter mais impacto na saúde do que se pensa. A especialista em microbiota, Asun González, defende que existe uma hora ideal para o pequeno-almoço e outra para o jantar.

De acordo com o site El Confidencial, a especialista explicou, no podcast Tiene Sentido, que os microrganismos que habitam o intestino também têm ritmos próprios e necessitam de descanso. Quando os horários das refeições são desajustados, a microbiota sofre alterações que podem comprometer a saúde. O ideal seria tomar o pequeno-almoço às 9h00 e jantar às 16h00”, afirmou, reconhecendo que, em países como Espanha, essa rotina parece “quase ficção científica”.

Sintomas como gases, barriga inchada ou desconforto abdominal, que muitos consideram normais, são na verdade sinais de desequilíbrio. Segundo a especialista, até 80% da população refere sentir problemas digestivos, muitas vezes ligados ao que a especialista chama de "défice de vida evolutiva". “Os nossos hábitos mudaram rápido demais para que o corpo humano se tivesse adaptado”, sublinha.

A solução, defende, está na simplicidade: peixe, vegetais, água. Uma alimentação saudável e equilibrada. O jejum intermitente, quando praticado de forma equilibrada, pode também ajudar a manter a microbiota saudável.

A especialista alerta ainda que o intestino vai muito além da digestão: está diretamente ligado ao cérebro, à pele e ao sistema imunitário. Por isso, desequilíbrios neste “jardim intestinal” podem manifestar-se em fadiga, eczemas ou maior vulnerabilidade a doenças.

RELACIONADOS
Agora fazemos a lasanha caseira numa panela ao fogão. E é tão fácil com esta receita do Lidl
Perder peso depois dos 50 é possível: médica explica que deve começar por estes hábitos
Vai ter um jantar e não sabe o que fazer para entradas? Experimente esta receita de pão recheado com linguiça e queijo
Atenção às saladas de pacote: é isto que acontece se não as lavar antes de consumir
Para fazer um arroz soltinho, este passo antes de cozinhar é essencial
Basta cortar este alimento no dia a dia que vai notar diferenças no corpo
Mais Vistos
00:03:24
Secret Story
«Vou embora (...) eu não estou confortável»: Concorrente está de saída do Secret Story?
tvi
00:02:23
Secret Story
No primeiro acordar na casa, há espaço para uma dança bem sensual a dois...
tvi
00:04:46
Dois às 10
Jéssica Vieira responde à pergunta que todos queriam ouvir: «Sais a gostar do Afonso?»
tvi
00:02:10
Dois às 10
Jéssica Vieira explica o que fará com os 30 mil euros do prémio
tvi
Destaques IOL
Big Brother Verão
Cresceu em 14 casas diferentes, brilhou em reality shows e venceu o Big Brother Verão. Este troféu vai pagar-lhe a entrada da casa
Fábio Belo
OPINIÃO I Secret Story: egos insuflados e a última bolacha partida do pacote
Viral
Casaram e nas fotografias viram um homem desconhecido em toda a festa. Após quatro anos, encontraram-no e a verdade é hilariante
Influencer
Influencer de 23 anos que estava desaparecida foi encontrada morta
Mais Lidas
Codigo do Trabalho
Jovem até aos 44 anos, velho depois dos 45: o atual código do trabalho não nos dá a vida que queremos e tira-nos a que merecemos
cnn
Bruno Simão
Este concorrente do Secret Story já namorou com uma apresentadora famosa
Guerra
Voltou a acontecer: Polónia abate drone junto a edifícios governamentais. Há bielorrussos detidos
cnn
Big Brother
Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»
tvi
Sporting
Varandas garante: «A perceção de terceiro grande pertence ao passado»
maisfutebol
FC Porto
Candonga no Dragão: FC Porto e PSP desmantelam esquema de dezenas de milhares de euros
maisfutebol