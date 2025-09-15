Esta é a hora ideal para tomar o pequeno-almoço e jantar, explica bióloga e especialista em microbiota

Agora fazemos a lasanha caseira numa panela ao fogão. E é tão fácil com esta receita do Lidl

Os horários das refeições podem ter mais impacto na saúde do que se pensa. A especialista em microbiota, Asun González, defende que existe uma hora ideal para o pequeno-almoço e outra para o jantar.

De acordo com o site El Confidencial, a especialista explicou, no podcast Tiene Sentido, que os microrganismos que habitam o intestino também têm ritmos próprios e necessitam de descanso. Quando os horários das refeições são desajustados, a microbiota sofre alterações que podem comprometer a saúde. O ideal seria tomar o pequeno-almoço às 9h00 e jantar às 16h00”, afirmou, reconhecendo que, em países como Espanha, essa rotina parece “quase ficção científica”.

Sintomas como gases, barriga inchada ou desconforto abdominal, que muitos consideram normais, são na verdade sinais de desequilíbrio. Segundo a especialista, até 80% da população refere sentir problemas digestivos, muitas vezes ligados ao que a especialista chama de "défice de vida evolutiva". “Os nossos hábitos mudaram rápido demais para que o corpo humano se tivesse adaptado”, sublinha.

A solução, defende, está na simplicidade: peixe, vegetais, água. Uma alimentação saudável e equilibrada. O jejum intermitente, quando praticado de forma equilibrada, pode também ajudar a manter a microbiota saudável.

A especialista alerta ainda que o intestino vai muito além da digestão: está diretamente ligado ao cérebro, à pele e ao sistema imunitário. Por isso, desequilíbrios neste “jardim intestinal” podem manifestar-se em fadiga, eczemas ou maior vulnerabilidade a doenças.