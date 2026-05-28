Especialista em metabolismo revela que esta é "a única forma de perder barriga"

Facto ou mito: beber água antes das refeições ajuda na perda de peso?

Noélia Pereira perdeu mais de 20 quilos e este foi o alimento “chave” para a sua perda de peso

Jantar a estas horas ajuda na perda de peso e a melhorar o metabolismo, revela estudo

Magnésio ajuda na perda de peso? Eis o que dizem os especialistas

Quer perder peso até ao verão? Deve fazer 45 minutos deste treino por dia

“Fazer abdominais não serve para eliminar barriga.” É desta forma direta que Isabel Belaustegui, médica integrativa e especialista em nutrição, desmonta um dos mitos mais populares do mundo do fitness e da perda de peso.

De acordo com o site El Confidencial, a especialista defende que correr durante longos períodos ou suar excessivamente não é suficiente para combater a gordura abdominal. A verdadeira solução passa pelo treino de força, que considera ser “o método mais eficiente para queimar gordura abdominal”.

A médica explica que a chave está na chamada flexibilidade metabólica, a capacidade do organismo alternar entre o uso de glucose e gordura como fonte de energia. Quando esse equilíbrio falha e o corpo privilegia constantemente o açúcar, surge resistência à insulina, dificultando a perda de peso e aumentando o risco de inflamação crónica, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares.

“Um pneu resistente é um sintoma de metabolismo alterado”, alerta Belaustegui, sublinhando que a gordura abdominal não é apenas uma questão estética, mas também um problema de saúde.

Por isso, a especialista defende que o foco deve estar no fortalecimento muscular. Exercícios como agachamentos, elevações ou peso morto ajudam a ativar mecanismos hormonais capazes de mobilizar as reservas de gordura de forma mais eficaz do que o cardio tradicional.

“Com o mesmo esforço e tempo, conseguem-se melhores resultados”, garante.