Esta mãe conseguiu perder 20 kg em quatro meses e só mudou isto na sua rotina (não fez dieta nem injeções)
Uma simples mudança fez com que esta mãe perdesse 20 kg em quatro meses (sem dietas nem injeções)
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Uma simples mudança fez com que esta mãe perdesse 20 kg em quatro meses
Aos 34 anos, Abbie Lodge conseguiu perder 20 quilos em apenas quatro meses sem recorrer a dietas extremas ou medicamentos para emagrecer. A mudança começou com uma decisão simples: trocar os refrigerantes por água.
Em entrevista ao jornal The Sun, a mãe de dois filhos revelou que chegou aos 92 quilos depois de vários anos marcados por hábitos alimentares pouco saudáveis, especialmente após as gravidezes. A motivação para mudar surgiu quando se viu num vídeo gravado durante umas férias em família e após receber alguns alertas por parte dos médicos.
Na altura, a sua alimentação incluía frequentemente refeições de takeaway, batatas fritas, chocolate e entre três e quatro litros diários de Cherry Coke. “Vivia num ciclo constante de tentar controlar-me e depois perder completamente o controlo. Usava a comida como forma de escape”, admitiu.
Determinada a melhorar a saúde, Abbie reformulou a alimentação através do programa 1:1 Diet da Cambridge Weight Plan e passou a beber entre três e quatro litros de água por dia. A nova rotina incluiu ainda exercício físico regular, o que contribuiu para uma perda de peso significativa em poucos meses.
Atualmente, pesa 67 quilos e garante que encontrou uma relação mais equilibrada com a comida. “Nada está proibido. Aprendi a gerir a minha alimentação sem deixar que ela controle a minha vida”, afirmou.
Além da transformação física, destaca também os benefícios emocionais. “A maior diferença foi a nível mental. Sinto-me mais leve e já não sou prisioneira da comida”, concluiu.