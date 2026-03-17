Flávio Furtado perde 16 quilos após cortar estes três alimentos da dieta

Nutricionista alerta para três erros alimentares comuns que podem estar a dificultar na perda de peso

Flávio Furtado surpreendeu os seguidores ao mostrar o resultado de uma impressionante transformação física. O apresentador e comentador da TVI revelou que conseguiu perder 16 quilos recentemente, partilhando nas redes sociais o antes e depois que impressionou os fãs.

O comentador de reality shows explicou que a mudança começou quando decidiu eliminar carnes vermelhas, doces e refrigerantes da sua alimentação. “Foi há exatamente 16 kg atrás que decidi cortar estes alimentos. Sempre que sinto vontade de voltar, olho para a segunda foto e retomo o foco”, escreveu na legenda da publicação, onde se nota a diferença marcante entre as duas imagens.

A revelação rapidamente conquistou a atenção de colegas e fãs. Bernardo Sousa, piloto e vencedor do Big Brother Famosos, comentou bem-humorado: “Até pareces mais novo”. Bruna Gomes, comentadora das galas do Secret Story, também elogiou: “Flávio, continue, está mais elegante e com menos 10 anos”.

A publicação gerou uma onda de mensagens de apoio, destacando a disciplina e determinação do apresentador na conquista desta mudança de estilo de vida.