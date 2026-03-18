Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias e está irreconhecível. Este é o seu segredo

Francisco Monteiro, vencedor do “Big Brother 2023”, está irreconhecível e os números falam por si: em apenas 15 dias, o ex-concorrente conseguiu perder 10 quilos graças a uma mudança radical de hábitos e a um foco total no bem-estar físico.

O famoso Zaza, como é carinhosamente tratado pelos fãs, partilhou o seu segredo nas redes sociais, mostrando aos seguidores o esforço que tem feito. Numa publicação no Instagram, surge a correr e reflete sobre a experiência: “Fica sempre junto daqueles que te puxam para cima e fazem de ti melhor. Nestes últimos cem metros, parecia que tinha pernas de chumbo”.

Apesar do cansaço, Francisco Monteiro evidenciou os resultados: “Ainda assim, ao fim de duas semanas, são menos dez quilos e menos 40 segundos por quilómetro”, revelando não só a perda de peso, mas também a melhoria no desempenho físico. A disciplina diária passa, sobretudo, pelo exercício, com especial destaque para a corrida, e por uma rotina mais saudável.

Consciente do interesse dos fãs, o ex-concorrente do Big Brother prometeu mostrar mais do seu dia a dia nas redes sociais: “Sei que me pedem para mostrar mais do meu dia-a-dia e prometo que vou melhorar nesse aspeto”.