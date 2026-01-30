Facebook Instagram

Jantar a estas horas ajuda na perda de peso e a melhorar o metabolismo, revela estudo

IOL
Há 3h e 25min
Foto: freepik
Um estudo da Universidade de Harvard concluiu que o horário do jantar pode ter um impacto significativo no metabolismo, na queima de calorias e no controlo do apetite. Segundo os investigadores, jantar cedo pode contribuir para a perda de peso e para uma melhor qualidade de sono.

Citado pelo site El Cronista, a investigação, publicada na revista Cell Metabolism, acompanhou adultos com excesso de peso e obesidade em duas fases: uma com jantares por volta das 18h00 e outra com jantares após as 21h30. Todos os participantes receberam as mesmas refeições e calorias, mas em horários diferentes.

Os resultados mostraram que quem jantou mais cedo teve maior queima de calorias ao longo do dia, níveis mais altos de leptina, hormona que gera sensação de saciedade, e níveis mais baixos de grelina, conhecida como a “hormona da fome”. Além disso, verificou-se uma redução na acumulação de gordura, sobretudo na região abdominal.

Os especialistas recomendam jantar pelo menos três a quatro horas antes de se deitar. Por exemplo, quem se deita às 23h00 deverá jantar entre as 18h30 e as 20h00. Este intervalo permite que o corpo complete a digestão antes do descanso, prevenindo a acumulação de calorias sob a forma de gordura e favorecendo uma noite de sono mais tranquila.

Jantar tarde, por outro lado, pode desincronizar os ritmos circadianos, o relógio biológico do corpo, e provocar alterações hormonais que retardam o metabolismo. Pode também aumentar a probabilidade de insónia, refluxo e maior fome no dia seguinte.

 

 

