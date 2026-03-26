Joana Diniz perdeu 10 quilos e foi este o seu segredo para os grandes resultados

No programa Dois às 10, Joana Diniz, ex-concorrente do Secret Story, falou sobre como o ano de 2025 lhe tem corrido de forma perfeita, destacando a sua transformação estética e pessoal.

A atriz revelou que chegou a um ponto em que olhava para o espelho e não gostava do que via, o que a levou a procurar acompanhamento profissional. Seguiu os conselhos de uma nutricionista e, desde abrirl de 2025, aprendeu a “amar-se primeiro”.

O resultado foi uma perda de 10 quilos, que a deixou muito satisfeita. “Eu estou muito feliz”, confessou Joana, sublinhando que a mudança foi tanto física como emocional, refletindo-se na sua confiança e bem-estar.