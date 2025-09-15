Facebook Instagram
Médico recomenda este hábito simples para queimar calorias logo de manhã

Este hábito matinal pode ajudar a queimar gordura, garante especialista em longevidade
Hoje às 16:42
Foto: freepik
Esta é a hora ideal para tomar o pequeno-almoço e jantar, explica bióloga e especialista em microbiota

A forma como começa o dia pode ter mais impacto na saúde do que se pensa. O médico, especialista em longevidade e investigador em Harvard, William Li, defende que adiar o pequeno-almoço por uma hora ajuda a prolongar o jejum noturno, ativar a queima de gorduras e até atrasar o envelhecimento.

“Esperar uma hora antes de comer prolonga o jejum noturno, ativa a queima de gordura e pode reduzir o desgaste dos telómeros”, explicou, em declarações citadas pela imprensa espanhola El Español. O médico garante ainda que este hábito simples pode melhorar a sensibilidade à insulina e diminuir a inflamação, fatores associados a uma vida mais longa e saudável.

Para além disso, o especialista recomenda acordar cedo e não recorrer ao telemóvel, de modo a evitar a chamada inércia do sono, aquela sonolência residual que reduz a concentração e a memória logo pela manhã. A exposição à luz natural logo após despertar, beber café simples (sem açúcar ou leite) e praticar alguns minutos de movimento ou alongamentos matinais também é recomendado para preparar o corpo e o cérebro para o dia.

 

