Médicos avisam: para acelerar o metabolismo e perder peso, deve jantar a esta hora específica

Não é apenas o que se come que influencia o peso, é também a hora a que se janta. Investigadores da Universidade de Harvard defendem que antecipar o jantar pode ser determinante para acelerar o metabolismo e facilitar a perda de peso.

Citado pelo site El Cronista, um estudo publicado na revista científica Cell Metabolism, analisou o impacto do horário das refeições em adultos com excesso de peso e obesidade. Os participantes foram divididos em dois grupos, um jantava por volta das 18h00 e o outro depois das 21h30. Apesar de ingerirem exatamente as mesmas refeições e o mesmo número de calorias, os resultados foram distintos.

Os participantes que jantaram mais cedo registaram maior queima de calorias ao longo do dia e níveis mais elevados de leptina, a hormona responsável pela sensação de saciedade. Em simultâneo, verificou-se uma diminuição da grelina, conhecida como a “hormona da fome”, além de menor acumulação de gordura, sobretudo na zona abdominal.

De acordo com os especialistas, o ideal será jantar entre três a quatro horas antes de deitar. Assim, quem se deita às 23h00 deverá fazer a última refeição entre as 18h30 e as 20h00. Este intervalo permite ao organismo concluir a digestão antes do descanso nocturno, favorecendo não só o metabolismo, como também a qualidade do sono.

Por outro lado, jantar tarde pode desregular os ritmos circadianos, o relógio biológico do corpo, provocando alterações hormonais que abrandam o metabolismo. Está ainda associado a maior probabilidade de insónias, refluxo gástrico, sensação de enfartamento e aumento do apetite no dia seguinte.