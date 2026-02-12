Facebook Instagram

Médicos avisam: para acelerar o metabolismo e perder peso, deve jantar a esta hora específica

A hora a que janta pode estar a influenciar mais do que imagina
IOL
Há 2h e 4min
Emagrecer
Emagrecer
Foto: freepik
São precisas 28 horas de caminhada para perder 1 Kg. Por isso, andar não chega se quer emagrecer

Não é apenas o que se come que influencia o peso, é também a hora a que se janta. Investigadores da Universidade de Harvard defendem que antecipar o jantar pode ser determinante para acelerar o metabolismo e facilitar a perda de peso.

Citado pelo site El Cronista, um estudo publicado na revista científica Cell Metabolism, analisou o impacto do horário das refeições em adultos com excesso de peso e obesidade. Os participantes foram divididos em dois grupos, um jantava por volta das 18h00 e o outro depois das 21h30. Apesar de ingerirem exatamente as mesmas refeições e o mesmo número de calorias, os resultados foram distintos.

Os participantes que jantaram mais cedo registaram maior queima de calorias ao longo do dia e níveis mais elevados de leptina, a hormona responsável pela sensação de saciedade. Em simultâneo, verificou-se uma diminuição da grelina, conhecida como a “hormona da fome”, além de menor acumulação de gordura, sobretudo na zona abdominal.

De acordo com os especialistas, o ideal será jantar entre três a quatro horas antes de deitar. Assim, quem se deita às 23h00 deverá fazer a última refeição entre as 18h30 e as 20h00. Este intervalo permite ao organismo concluir a digestão antes do descanso nocturno, favorecendo não só o metabolismo, como também a qualidade do sono.

Por outro lado, jantar tarde pode desregular os ritmos circadianos, o relógio biológico do corpo, provocando alterações hormonais que abrandam o metabolismo. Está ainda associado a maior probabilidade de insónias, refluxo gástrico, sensação de enfartamento e aumento do apetite no dia seguinte.

RELACIONADOS
São precisas 28 horas de caminhada para perder 1 Kg. Por isso, andar não chega se quer emagrecer
Planos alimentares, treinos intensivos e promessas de emagrecimento rápido: o alerta sobre redes sociais
Uma chávena deste chá por dia ajuda a emagrecer (e desintoxica o organismo)
Todas as mulheres com mais de 50 anos devem comer este pão, alertam nutricionistas
"Os hidratos de carbono engordam?": nutricionista desmistifica os principais mitos sobre a alimentação saudável
Os 5 piores alimentos para adicionar à dieta. Um deles é dos mais consumidos por quem quer perder peso
Mais Vistos
00:01:26
Dois às 10
Ninguém esperava. Instrutor Marques revela finalmente a sua idade
tvi
00:01:26
Dois às 10
Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico
tvi
00:03:36
Dois às 10
Instrutor Marques revela a reação da mulher aos comentários dos recrutas ao seu corpo
tvi
00:02:00
1ª Companhia
«Não queres acrescentar aí um baile de máscaras?»: As sugestões de Filipe Delgado para a lista de pedidos
tvi
Destaques IOL
Saude
Médicos avisam: para acelerar o metabolismo e perder peso, deve jantar a esta hora específica
Saude
Ninguém diz que este homem tem 82 anos. E explica como consegue ter uma saúde de 30
Saude
Médicos desaconselham hábito muito comum entre os portugueses. Também coloca isto na mesa de cabeceira?
Dicas
Podemos congelar batatas cruas já descascadas? Resposta pode surpreender
Mais Lidas
James Van der Beek
Famoso ator morre aos 48 anos. A notícia foi confirmada pela mulher, nas redes sociais
Famosos
Secretário de governo dispara contra filhos e mata-se. Uma das crianças morreu e outra luta pela vida
selfie
Catarina Furtado
Catarina Furtado poderá estar em maus lençóis, com abertura de processo após partilha de vídeo nas redes sociais
Depressão Oriana
Depressão Oriana traz novamente chuva e vento por vezes forte. Estes serão os distritos afetados
away
Liga
Benfica: Fredrik Aursnes lesiona-se no treino e falha Santa Clara
maisfutebol
Dois às 10
Fora da «1.ª Companhia», instrutor Marques desfaz dúvidas sobre Filipe Delgado e revela o que todos já suspeitavam
tvi