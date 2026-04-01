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Mulher perde 30 kg em 18 meses e partilha o que fez para conseguir estes resultados
IOL
1 abr., 10:45
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Saiba o que esta mulher fez para chegar a este grande resultado

O TikTok está cheio de truques e dicas sobre os mais variados temas, e a perda de peso é um dos assuntos que mais chama atenção na plataforma. Tanto pessoas comuns como especialistas em fitness partilham estratégias para atingir o peso desejado ou manter os quilos longe da balança.

Um dos vídeos que mais se destaca é o de Kate Gugerli. No TikTok, ela é conhecida como @ffgcoaching e conseguiu perder 30 kg em 18 meses. No vídeo, Kate explica não só como conseguiu atingir este resultado, mas também como mantém o peso atualmente.

O segredo, garante Kate Gugerli, é simples: caminhar, caminhar e caminhar. Os restantes detalhes estão na galeria acima.

 
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