Nem caminhar nem correr: este é o exercício que faz mais efeito para perder peso em apenas semanas

Este treino acelera a perda de peso e melhora a saúde cardiovascular em poucas semanas, revela estudo
IOL
Há 3h e 36min
emagrecer
emagrecer
Os 5 piores alimentos para adicionar à dieta. Um deles é dos mais consumidos por quem quer perder peso

Sempre ouvimos dizer que fazer longas caminhadas ou correr, são treinos que ajudam na perda peso. Não é mentira, mas existe uma alternativa ainda mais eficaz para perder peso rapidamente e melhorar a saúde cardiovascular: saltar à corda. Um exercício simples, acessível e que, segundo a ciência, traz resultados visíveis em poucas semanas.

Citado pelo site El Cronista, de acordo com estudos recentes, apenas 10 minutos de saltos à corda podem queimar até 130 calorias, o equivalente a um pequeno doce. Além de favorecer a perda de peso, esta atividade melhora a circulação sanguínea e aumenta os níveis de colesterol “bom” (HDL), ajudando a reduzir o colesterol “mau” (LDL).

Um estudo publicado no European Journal of Applied Physiology mostrou que 12 semanas de treino de saltos à corda melhoraram significativamente a capacidade aeróbica, a composição corporal e a saúde vascular de adolescentes com pré-hipertensão. Outro metanálise de 21 estudos revelou ainda que este exercício otimiza o desempenho em corridas de 2 a 5 km.

Benefícios de saltar à corda

Entre as principais vantagens estão:

  • Saúde cardiovascular: fortalece o coração e os pulmões, aumenta a resistência e pode reduzir a pressão arterial.
  • Coordenação e equilíbrio: melhora a agilidade, coordenação motora e estabilidade das articulações.
  • Fortalecimento ósseo: previne a perda óssea e doenças como a osteoporose, especialmente em mulheres em idade perimenopausa.
  • Desempenho desportivo: aumenta força e velocidade em corridas, melhorando a potência e eficiência.
  • Saúde mental: diminui a ansiedade, combate o stress e eleva os níveis de serotonina, melhorando o humor.

O exercício pode ser adaptado a diferentes objetivos com variações como duplos saltos, saltos com um pé ou saltos com giro da corda, permitindo trabalhar grupos musculares distintos e aumentar a intensidade da prática.

Saltar à corda é, além de eficaz, um exercício acessível que pode ser realizado quase em qualquer lugar, tornando-se ideal para quem tem pouco tempo ou recursos. 

 

