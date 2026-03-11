Facebook Instagram
Nutricionista alerta para três erros alimentares comuns que podem estar a dificultar na perda de peso

Atenção a isto. Pode estar a dificultar na perda de peso
IOL
Hoje às 10:34
Se come a esta hora da noite pode estar a comprometer no objetivo de perda de peso, revela especialista

A perda de peso nem sempre depende apenas de dietas rigorosas ou de mais horas de exercício físico. Segundo a nutricionista Lovneet Batra, alguns hábitos alimentares aparentemente inofensivos podem estar a prejudicar o metabolismo e a dificultar os resultados.

Citado peço site NDTV, numa publicação recente nas redes sociais, a especialista explicou que muitas pessoas voltam a ganhar peso ou deixam de ver progressos não por falta de força de vontade, mas por pequenos erros nutricionais cometidos diariamente. Estes hábitos, muitas vezes associados a uma alimentação considerada “saudável”, podem provocar desequilíbrios hormonais, aumentar o apetite e abrandar a queima de gordura.

Um dos erros mais comuns, segundo a nutricionista, acontece logo no início do dia, consumir pouca proteína ao pequeno-almoço ou até saltar a primeira refeição. A especialista defende que a primeira refeição deve incluir pelo menos 20 gramas de proteína, uma vez que este nutriente ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, a reduzir os desejos alimentares ao longo do dia e a melhorar o funcionamento do metabolismo. Muitas opções populares nas redes sociais, como tostas de abacate, bowls de smoothie, sumos prensados a frio ou granola, podem parecer nutritivas, mas frequentemente têm um teor de proteína demasiado baixo, o que pode aumentar a sensação de fome e reduzir a capacidade do corpo de queimar gordura.

Outro erro apontado pela especialista é jantar demasiado tarde. Para permitir uma digestão adequada antes de dormir, a nutricionista recomenda que o jantar seja feito pelo menos três horas antes da hora de deitar. Idealmente, para quem pretende perder peso, a refeição da noite deveria terminar por volta das 19 horas. Comer tarde pode interferir com o ritmo circadiano, o relógio biológico do organismo, e contribuir para alterações metabólicas, maior armazenamento de gordura e uma resposta mais lenta da insulina.

O terceiro hábito que pode comprometer a perda de peso é o consumo frequente de snacks considerados saudáveis. Produtos como frutos secos torrados, snacks dietéticos ou outros alimentos promovidos como opções leves podem, na prática, aumentar significativamente a ingestão calórica diária. A nutricionista alerta que, mesmo quando se trata de alimentos nutritivos, comer entre refeições sem controlo das porções pode dificultar a redução de gordura corporal.

Pequenos detalhes, como uma colher extra de húmus ou um punhado de frutos secos, podem parecer insignificantes, mas ao longo do tempo acabam por influenciar o total de calorias consumidas ao longo do dia.

Corrigir estes hábitos simples pode ajudar o metabolismo a voltar a funcionar de forma mais eficiente e facilitar o processo de perda de peso.

