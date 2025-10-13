Facebook Instagram

Personal trainer revela treino de 4 exercícios e garante: pode perder até 8 quilos em 30 dias

Treino de 20 minutos partilhado por personal trainer pode ajudar a eliminar até 8 kg em apenas um mês
IOL
Hoje às 10:02
Homem a fazer exercício físico
Homem a fazer exercício físico
Foto: freepik
Estes são os peixes mais saudáveis à venda em Portugal (mas há sete que deve evitar)

Perder peso pode não ser fácil, mas está longe de ser impossível. O personal trainer Mário Augusto, da conta de Instagram @mario.and.fit, partilhou um treino simples que pode ser feito em qualquer lugar e que, segundo garante, ajuda a eliminar quilos extra.

O plano inclui uma sequência de quatro exercícios de alta intensidade, com saltos, que estimulam o metabolismo e favorecem a perda de peso — podendo ajudar a perder até 8 kg em 30 dias, explica o especialista.

Cada exercício deve ser realizado durante 30 segundos, sem pausas entre eles. Após completar a série (os quatro exercícios), é permitido descansar 15 segundos antes de repetir. O treino completo consiste em quatro rondas desta sequência.

Veja no vídeo como executar cada movimento e descubra como este treino rápido, com menos de 20 minutos, pode transformar os seus resultados.

RELACIONADOS
Estes são os peixes mais saudáveis à venda em Portugal (mas há sete que deve evitar)
Perder peso sem muito esforço? Experimente este método japonês que está a dar que falar
Este é o desporto mais completo que trabalha o corpo todo e ajuda a manter o peso, garante fisioterapeuta
Espanhóis rendidos a este método japonês para perder peso
Perder peso depois dos 50 é possível: médica explica que deve começar por estes hábitos
Mais Vistos
00:03:46
Secret Story
Liliana discute com Ana Cristina e atira: «Eu sou popular, sou a show da poderosa»
tvi
00:00:34
FC Porto
André Silva: «Comecei como médio ofensivo e queria ser o Deco»
maisfutebol
00:00:58
Secret Story
Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa
tvi
Destaques IOL
Lojas
Perfumes e cosmética a preços 'low cost': chega finalmente a Portugal mais uma loja da grande rival da Primor
Tragédia
"Eram a luz da vida de todos": Mãe e pai perdem filhos de 4 e 7 anos após morrerem afogados num rio
Saúde
Sabia que o limite diário de açúcar é de apenas seis colheres de chá? Saiba o que recomendam os especialistas
Imprensa internacional
Jornalistas americanos já dizem que Portugal é o melhor país para se viver a reforma
Mais Lidas
Zé, ex-noivo de Liliana, faz pedido de ajuda e comove-se com a resposta: «Sem segundas intenções»
Letizia
Adeus, Mocha Mousse. Letizia torna esta a cor oficial do outono
versa
Dois às 10
Isto pode substituir o Mercadona, o Lidl e até a Primark
tvi
Dois às 10
Ex-noivo surge acompanhado. Eis as primeiras imagens de Zé após fim do noivado com Liliana
tvi
Benfica
Eleições Benfica: saiba onde e quando os candidatos vão debater
maisfutebol
Resultados Legislativas 2022 em tempo real