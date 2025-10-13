Personal trainer revela treino de 4 exercícios e garante: pode perder até 8 quilos em 30 dias

Estes são os peixes mais saudáveis à venda em Portugal (mas há sete que deve evitar)

Perder peso pode não ser fácil, mas está longe de ser impossível. O personal trainer Mário Augusto, da conta de Instagram @mario.and.fit, partilhou um treino simples que pode ser feito em qualquer lugar e que, segundo garante, ajuda a eliminar quilos extra.

O plano inclui uma sequência de quatro exercícios de alta intensidade, com saltos, que estimulam o metabolismo e favorecem a perda de peso — podendo ajudar a perder até 8 kg em 30 dias, explica o especialista.

Cada exercício deve ser realizado durante 30 segundos, sem pausas entre eles. Após completar a série (os quatro exercícios), é permitido descansar 15 segundos antes de repetir. O treino completo consiste em quatro rondas desta sequência.

Veja no vídeo como executar cada movimento e descubra como este treino rápido, com menos de 20 minutos, pode transformar os seus resultados.