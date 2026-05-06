Quer perder peso até ao verão? Deve fazer 45 minutos deste treino por dia

Com o verão cada vez mais próximo, cresce a procura por rotinas eficazes que ajudem a tonificar o corpo e melhorar a condição física. Especialistas na área do desporto defendem que ainda vai a tempo de fazer a diferença, desde que exista consistência e um plano bem estruturado.

Citado pelo site El Economista, de acordo com treinadores, a combinação entre treino de força e exercício cardiovascular continua a ser a estratégia mais eficaz. A treinadora Sandra Lorden explica que o ideal passa por alternar sessões de musculação entre 45 minutos a uma hora, cerca de quatro a cinco vezes por semana, com treinos de cardio mais curtos, como o HIIT.

O treino de força desempenha um papel fundamental neste processo, uma vez que contribui para o aumento da massa muscular. Este fator está diretamente ligado a um metabolismo mais acelerado e a um maior gasto calórico, mesmo em repouso. Já o cardio ajuda a potenciar a queima de calorias ao longo do dia, facilitando a criação de um défice calórico, essencial para a perda de gordura.

Para além do exercício, a alimentação é outro dos pilares destacados pelos especialistas. O planeamento das refeições e o reforço da ingestão de proteínas são apontados como fatores-chave para otimizar resultados e apoiar a recuperação muscular.

Ainda assim, os profissionais sublinham que não é apenas no ginásio que se fazem progressos. Pequenas mudanças no dia a dia, como caminhar mais, subir escadas ou evitar longos períodos sedentários, podem contribuir significativamente para um estilo de vida mais ativo.