Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Quer perder peso até ao verão? É possível se fizer 10 minutos deste exercício todos os dias

Faça este exercício todos os dias até ao verão para perder peso
IOL
Hoje às 10:54
emagrecer
emagrecer
Nutricionista alerta para três erros alimentares comuns que podem estar a dificultar na perda de peso

Com o verão a aproximar-se, muitas pessoas começam a pensar em perder aqueles quilos extra para se sentirem mais leves e confortáveis. Se este é o seu objetivo, a ciência revela um aliado simples e eficaz: saltar à corda.

Citado pelo site El Cronista, estudos recentes mostram que apenas 10 minutos deste exercício por dia podem ajudar a queimar até 130 calorias, um valor semelhante ao de um pequeno snack, e têm efeitos positivos na saúde cardiovascular e no metabolismo. Além disso, saltar à corda aumenta o colesterol bom (HDL), ajudando a reduzir o colesterol mau (LDL), e promove melhorias na resistência física.

Segundo um estudo publicado no European Journal of Applied Physiology, adolescentes com pré-hipertensão que saltaram à corda durante 12 semanas registaram melhorias significativas na capacidade aeróbica, composição corporal e saúde vascular. Outro estudo mostrou que corredores que incluíram sessões de 10 a 20 minutos de salto à corda no aquecimento melhoraram os seus tempos em corridas de 3 km.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Saltar à corda traz ainda outros benefícios: fortalece o coração e os pulmões, melhora a coordenação e o equilíbrio, aumenta a densidade óssea, potencia a força e velocidade ao correr, e reduz a ansiedade, elevando os níveis de serotonina, o neurotransmissor ligado ao bem-estar.

Existem várias formas de praticar este exercício: desde o salto básico, que melhora a coordenação e queima calorias, até variações como o salto duplo, salto com um pé, salto com rotação da corda ou salto em tesoura, que permitem trabalhar diferentes músculos e aumentar a intensidade do treino.

A grande vantagem é que este é um exercício acessível, que pode ser feito em casa, no jardim ou até no quintal, bastando uma corda e algum espaço. Com apenas 10 minutos diários, é possível começar a notar efeitos em poucas semanas, tornando-o uma opção prática para quem quer perder peso e preparar o corpo para o verão.

Se o objetivo é estar em forma e saudável até aos dias mais quentes, saltar à corda pode ser o método ideal que garante resultados rápidos quando praticado com regularidade.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Nutricionista alerta para três erros alimentares comuns que podem estar a dificultar na perda de peso
Se come a esta hora da noite pode estar a comprometer no objetivo de perda de peso, revela especialista
Estes são os 5 exercícios para definir o glúteo e deixá-lo mais firme até ao verão
Esqueça as caminhadas: este é o exercício que vai ajudar a melhorar a circulação
Como conseguir ter a barriga tonificada até ao verão depois dos 40: exercícios simples na cadeira e em casa
“Cinco minutos fazem a diferença”: estudo revela que este exercício pode aumentar a longevidade em 30%
Mais Vistos
00:06:32
Secret Story
Segredo descoberto? Diogo fica nervoso após pista reveladora: «Ele foi carregar e vai acertar»
tvi
00:02:13
Secret Story
Soam os alarmes! Concorrente carrega no botão e deixa a casa a tremer
tvi
00:06:26
Secret Story
João convicto de que Diogo e Eva são um casal: «Ela nunca reagiu assim...»
tvi
00:03:16
Secret Story
João descobriu o segredo de Diogo? A teoria que expôs tudo: «A Ariana fingiu que o conhecia mal entrou»
tvi
Destaques IOL
Dinheiro Pessoal
Sabe quanto dinheiro vivo deve ter por adulto e criança em casa? Especialista explica
Saude
Quer perder peso até ao verão? É possível se fizer 10 minutos deste exercício todos os dias
Novidades
Concorrente da Mercadona e Lidl está a vender tudo com 30% de desconto
Saude
Nutricionista alerta para três erros alimentares comuns que podem estar a dificultar na perda de peso
Mais Lidas
Liga Campeões
VÍDEO: adepto do Bodo/Glimt impedido de receber sportinguistas em casa
maisfutebol
Dois às 10
Siara Holanda, companheira de Rui Bandeira, em lágrimas: "Já não conseguimos mais"
tvi
Famosos
Sandra Felgueiras despede-se de pessoa especial: "Deixou a TVI!"
selfie
A menina mais bonita do mundo
Foi considerada a "menina mais bonita do mundo" na infância. Veja como cresceu
Sporting
Uma vitória do Sporting garante três equipas portuguesas na Champions
maisfutebol
Casal
Bebé a caminho! Pouco tempo depois do casamento, famoso casal português surpreende com gravidez