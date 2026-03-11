Quer perder peso até ao verão? É possível se fizer 10 minutos deste exercício todos os dias

Nutricionista alerta para três erros alimentares comuns que podem estar a dificultar na perda de peso

Com o verão a aproximar-se, muitas pessoas começam a pensar em perder aqueles quilos extra para se sentirem mais leves e confortáveis. Se este é o seu objetivo, a ciência revela um aliado simples e eficaz: saltar à corda.

Citado pelo site El Cronista, estudos recentes mostram que apenas 10 minutos deste exercício por dia podem ajudar a queimar até 130 calorias, um valor semelhante ao de um pequeno snack, e têm efeitos positivos na saúde cardiovascular e no metabolismo. Além disso, saltar à corda aumenta o colesterol bom (HDL), ajudando a reduzir o colesterol mau (LDL), e promove melhorias na resistência física.

Segundo um estudo publicado no European Journal of Applied Physiology, adolescentes com pré-hipertensão que saltaram à corda durante 12 semanas registaram melhorias significativas na capacidade aeróbica, composição corporal e saúde vascular. Outro estudo mostrou que corredores que incluíram sessões de 10 a 20 minutos de salto à corda no aquecimento melhoraram os seus tempos em corridas de 3 km.

Saltar à corda traz ainda outros benefícios: fortalece o coração e os pulmões, melhora a coordenação e o equilíbrio, aumenta a densidade óssea, potencia a força e velocidade ao correr, e reduz a ansiedade, elevando os níveis de serotonina, o neurotransmissor ligado ao bem-estar.

Existem várias formas de praticar este exercício: desde o salto básico, que melhora a coordenação e queima calorias, até variações como o salto duplo, salto com um pé, salto com rotação da corda ou salto em tesoura, que permitem trabalhar diferentes músculos e aumentar a intensidade do treino.

A grande vantagem é que este é um exercício acessível, que pode ser feito em casa, no jardim ou até no quintal, bastando uma corda e algum espaço. Com apenas 10 minutos diários, é possível começar a notar efeitos em poucas semanas, tornando-o uma opção prática para quem quer perder peso e preparar o corpo para o verão.

Se o objetivo é estar em forma e saudável até aos dias mais quentes, saltar à corda pode ser o método ideal que garante resultados rápidos quando praticado com regularidade.