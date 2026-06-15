Sabe o que é a Tabata? O incrível treino de 12 minutos diários em casa para estar incrível em agosto

Existe um método de treino que tem conquistado milhares de pessoas nas redes sociais por prometer resultados sem exigir horas no ginásio. Chama-se Tabata e basta reservar 12 minutos por dia para o colocar em prática.
A Tabata é uma forma de treino intervalado de alta intensidade (HIIT), criada para maximizar o esforço físico em pouco tempo. O método consiste em alternar períodos curtos de exercício intenso com pausas igualmente curtas, aumentando o gasto calórico e ajudando a melhorar a resistência cardiovascular.
Recentemente, o personal trainer Carlos Ferreira partilhou no Instagram uma sugestão de treino Tabata que pode ser feita em casa e sem qualquer equipamento. O plano inclui oito exercícios realizados durante 20 segundos cada, com apenas 10 segundos de descanso entre eles. O circuito deve ser repetido três vezes, totalizando cerca de 12 minutos de atividade física.
O treino de 12 minutos
- Toque alternado nos pés – 20 segundos
- Agachamento com salto – 20 segundos
- Saltos de abertura e fecho (Jumping Jacks) – 20 segundos
- Mountain Climbers – 20 segundos
- Corrida com joelhos altos – 20 segundos
- Agachamento com abertura e fecho de pernas – 20 segundos
- Prancha com abertura e fecho de pernas – 20 segundos
- Burpee – 20 segundos
Entre cada exercício deve descansar durante 10 segundos. Depois de completar a sequência, repita o circuito até perfazer três rondas.
Quais são os benefícios?
Por combinar movimentos que envolvem vários grupos musculares e exigir um ritmo elevado, a Tabata pode contribuir para melhorar a condição física geral, aumentar a resistência e potenciar a queima de calorias. Além disso, é uma opção prática para quem tem pouco tempo disponível durante a semana.