Sabe o que é a Tabata? O incrível treino de 12 minutos diários em casa para estar incrível em agosto

Se come a esta hora da noite pode estar a comprometer no objetivo de perda de peso, revela especialista

Magnésio ajuda na perda de peso? Eis o que dizem os especialistas

A partir dos 60 anos deve fazer este exercício para fortalecer os músculos, alertam especialistas

Quer começar a fazer Pilates em casa? Especialistas recomendam estes exercícios para iniciantes

Este é o exercício para ficar com a barriga lisa até ao verão, segundo especialistas

Existe um método de treino que tem conquistado milhares de pessoas nas redes sociais por prometer resultados sem exigir horas no ginásio. Chama-se Tabata e basta reservar 12 minutos por dia para o colocar em prática.

A Tabata é uma forma de treino intervalado de alta intensidade (HIIT), criada para maximizar o esforço físico em pouco tempo. O método consiste em alternar períodos curtos de exercício intenso com pausas igualmente curtas, aumentando o gasto calórico e ajudando a melhorar a resistência cardiovascular.

Recentemente, o personal trainer Carlos Ferreira partilhou no Instagram uma sugestão de treino Tabata que pode ser feita em casa e sem qualquer equipamento. O plano inclui oito exercícios realizados durante 20 segundos cada, com apenas 10 segundos de descanso entre eles. O circuito deve ser repetido três vezes, totalizando cerca de 12 minutos de atividade física.

O treino de 12 minutos

Toque alternado nos pés – 20 segundos

Agachamento com salto – 20 segundos

Saltos de abertura e fecho (Jumping Jacks) – 20 segundos

Mountain Climbers – 20 segundos

Corrida com joelhos altos – 20 segundos

Agachamento com abertura e fecho de pernas – 20 segundos

Prancha com abertura e fecho de pernas – 20 segundos

Burpee – 20 segundos

Entre cada exercício deve descansar durante 10 segundos. Depois de completar a sequência, repita o circuito até perfazer três rondas.

Quais são os benefícios?

Por combinar movimentos que envolvem vários grupos musculares e exigir um ritmo elevado, a Tabata pode contribuir para melhorar a condição física geral, aumentar a resistência e potenciar a queima de calorias. Além disso, é uma opção prática para quem tem pouco tempo disponível durante a semana.