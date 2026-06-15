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Sabe o que é a Tabata? O incrível treino de 12 minutos diários em casa para estar incrível em agosto
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Hoje às 11:10
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Faça este treino todos os dias e vai ver que vai notar diferenças

Existe um método de treino que tem conquistado milhares de pessoas nas redes sociais por prometer resultados sem exigir horas no ginásio. Chama-se Tabata e basta reservar 12 minutos por dia para o colocar em prática.

A Tabata é uma forma de treino intervalado de alta intensidade (HIIT), criada para maximizar o esforço físico em pouco tempo. O método consiste em alternar períodos curtos de exercício intenso com pausas igualmente curtas, aumentando o gasto calórico e ajudando a melhorar a resistência cardiovascular.

Recentemente, o personal trainer Carlos Ferreira partilhou no Instagram uma sugestão de treino Tabata que pode ser feita em casa e sem qualquer equipamento. O plano inclui oito exercícios realizados durante 20 segundos cada, com apenas 10 segundos de descanso entre eles. O circuito deve ser repetido três vezes, totalizando cerca de 12 minutos de atividade física.

O treino de 12 minutos

  • Toque alternado nos pés – 20 segundos
  • Agachamento com salto – 20 segundos
  • Saltos de abertura e fecho (Jumping Jacks) – 20 segundos
  • Mountain Climbers – 20 segundos
  • Corrida com joelhos altos – 20 segundos
  • Agachamento com abertura e fecho de pernas – 20 segundos
  • Prancha com abertura e fecho de pernas – 20 segundos
  • Burpee – 20 segundos
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Entre cada exercício deve descansar durante 10 segundos. Depois de completar a sequência, repita o circuito até perfazer três rondas.

Quais são os benefícios?

Por combinar movimentos que envolvem vários grupos musculares e exigir um ritmo elevado, a Tabata pode contribuir para melhorar a condição física geral, aumentar a resistência e potenciar a queima de calorias. Além disso, é uma opção prática para quem tem pouco tempo disponível durante a semana.

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