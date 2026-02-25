Se come a esta hora da noite pode estar a comprometer no objetivo de perda de peso, revela especialista

Aquele desejo de comer algo doce à noite pode parecer inofensivo, mas pode estar a comprometer os seus objetivos de perda de peso. O médico especialista em Medicina Integrativa & Longevidade, André Dourado, alerta que ingerir alimentos depois do anoitecer está ligado a um maior risco de obesidade, diabetes e problemas cardiovasculares, explicando como o corpo reage de forma diferente à alimentação durante a noite.

Segundo o especialista André Dourado, “isto não é um mito, nem uma moda, nem nada parecido. Isto é 100% baseado em ciência e contradiz muitos dos velhos hábitos, alguns dos quais praticados em nutrição durante tantas décadas”. O especialista explica que, durante a noite, o corpo produz melatonina, uma hormona cuja libertação é estimulada pelo anoitecer e que tem efeito anti-insulina.

“A insulina é necessária para absorver a glicose proveniente da alimentação. Durante a noite, com níveis elevados de melatonina, as células respondem pior à insulina e o próprio pâncreas tem mais dificuldade em produzi-la”, detalha Dourado. Estudos demonstram que pessoas que ingerem a mesma quantidade de calorias à noite em vez de durante o dia tendem a ganhar mais peso e apresentam maior risco de diabetes e doenças cardiovasculares, como infarto, aterosclerose ou AVCs.

O especialista resume a regra de forma simples: “Se queres melhorar a tua saúde e longevidade, evita comer depois do anoitecer.”