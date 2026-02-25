Facebook Instagram

Se come a esta hora da noite pode estar a comprometer no objetivo de perda de peso, revela especialista

Este pode ser o motivo pela qual não consegue perder peso de forma eficaz
IOL
Há 2h e 32min
emagrecer
emagrecer
São precisas 28 horas de caminhada para perder 1 Kg. Por isso, andar não chega se quer emagrecer

Aquele desejo de comer algo doce à noite pode parecer inofensivo, mas pode estar a comprometer os seus objetivos de perda de peso. O médico especialista em Medicina Integrativa & Longevidade, André Dourado, alerta que ingerir alimentos depois do anoitecer está ligado a um maior risco de obesidade, diabetes e problemas cardiovasculares, explicando como o corpo reage de forma diferente à alimentação durante a noite.

Segundo o especialista André Dourado, “isto não é um mito, nem uma moda, nem nada parecido. Isto é 100% baseado em ciência e contradiz muitos dos velhos hábitos, alguns dos quais praticados em nutrição durante tantas décadas”. O especialista explica que, durante a noite, o corpo produz melatonina, uma hormona cuja libertação é estimulada pelo anoitecer e que tem efeito anti-insulina.

“A insulina é necessária para absorver a glicose proveniente da alimentação. Durante a noite, com níveis elevados de melatonina, as células respondem pior à insulina e o próprio pâncreas tem mais dificuldade em produzi-la”, detalha Dourado. Estudos demonstram que pessoas que ingerem a mesma quantidade de calorias à noite em vez de durante o dia tendem a ganhar mais peso e apresentam maior risco de diabetes e doenças cardiovasculares, como infarto, aterosclerose ou AVCs.

O especialista resume a regra de forma simples: “Se queres melhorar a tua saúde e longevidade, evita comer depois do anoitecer.”

RELACIONADOS
São precisas 28 horas de caminhada para perder 1 Kg. Por isso, andar não chega se quer emagrecer
Os 5 piores alimentos para adicionar à dieta. Um deles é dos mais consumidos por quem quer perder peso
"O jejum intermitente não é uma dieta, é uma ferramenta poderosa para a saúde": nutricionista explica os benefícios
Nunca beba café em jejum: especialistas explicam os riscos para a saúde
É isto que acontece ao corpo quando come bananas em jejum, alertam especialistas
Guia completo sobre jejum intermitente: benefícios, como fazer e o que comer
Mais Vistos
00:04:21
Dois às 10
Noélia deixa Cristina Ferreira surpreendida ao confessar dúvida sobre gravidez
tvi
00:04:12
Dois às 10
Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta da "1.ª Companhia"
tvi
00:11:47
Dois às 10
Leandro esclarece polémica com Marisa e Pedro: “Fiz duas chamadas para o Pedro”
tvi
00:01:05
Secret Story
Eva faz proposta a concorrente... à frente de Diogo: «Vais negar se quiser dormir contigo?»
tvi
Destaques IOL
História
Sou mulher de um jogador de futebol e envolvi-me com um colega de equipa: "Destruí a carreira dele"
Novidades
O segredo para dormir melhor está neste produto do IKEA que toda a gente está a comprar
Viagens
Refeições por 1 euro e hotéis de luxo por 3: "Esta é a cidade mais barata do mundo e quase ninguém fala dela"
Mercadona
Mercadona em Portugal deu 7 mil euros de prémio aos trabalhadores com mais de quatro anos na empresa
Mais Lidas
Luis garcia
Ator da TVI já não esconde romance e mostra-se feliz ao lado do namorado
Instrutor Joaquim
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos
Benfica
UEFA rejeita recurso do Benfica por Prestianni
maisfutebol
Luiza Abreu
«Primeiro estranha-se, depois entranha-se»: nome da filha de Luíza Abreu e João Moura Caetano dá que falar
Famosos
No outro lado do mundo, Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, mostra-se em lugar único...
selfie
Miranda Sarmento
Ministro das Finanças deu entrada nas urgências do Santa Maria com suspeita de AVC. Primeiros exames descartam acidente vascular cerebral
cnn