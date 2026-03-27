Treina todos os dias e não vê grandes resultados? O problema pode estar nisto

Este é o exercício que deve fazer a partir dos 40 anos para não perder massa muscular, alertam especialistas

Treinar todos os dias, mas não observar grandes resultados, pode não ser falta de esforço, mas sim de estratégia. Segundo o personal trainer Tom Mans, a forma como os treinos são distribuídos, a duração das sessões e até a qualidade do sono podem estar a comprometer os resultados.

Manter-se ativo é fundamental para a saúde, mas muitos ainda não sabem quantas vezes por semana devem treinar. Em declarações ao Independent, o personal trainer explica o que é mais eficaz para quem quer resultados visíveis e um corpo saudável: treinar pelo menos três vezes por semana.

Cada sessão deve ter entre 45 minutos e uma hora, incluindo aquecimento, treino com pesos e alongamentos. Treinos mais curtos, de cerca de 30 minutos, também podem ser eficazes, sobretudo para condicionamento físico ou treino intervalado.

No caso do levantamento de pesos, o especialista aconselha descansar pelo menos um dia entre sessões, evitando treinar três dias consecutivos, a menos que se seja avançado. É possível trabalhar grupos musculares diferentes em dias seguidos, garantindo que o corpo se mantém ativo sem sobrecarregar os músculos.

O sono é outro fator determinante: dormir entre sete e oito horas por noite ajuda o corpo a recuperar, queimar gordura e reparar os músculos, sendo tão importante quanto o treino em si.

A chave para alcançar objetivos de forma saudável e eficaz está no equilíbrio entre frequência de treino, duração das sessões, descanso e sono.