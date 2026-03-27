Treina todos os dias e não vê grandes resultados? O problema pode estar nisto

Treinar todos os dias, mas não observar grandes resultados, pode não ser falta de esforço, mas sim de estratégia. Segundo o personal trainer Tom Mans, a forma como os treinos são distribuídos, a duração das sessões e até a qualidade do sono podem estar a comprometer os resultados.
Manter-se ativo é fundamental para a saúde, mas muitos ainda não sabem quantas vezes por semana devem treinar. Em declarações ao Independent, o personal trainer explica o que é mais eficaz para quem quer resultados visíveis e um corpo saudável: treinar pelo menos três vezes por semana.
Cada sessão deve ter entre 45 minutos e uma hora, incluindo aquecimento, treino com pesos e alongamentos. Treinos mais curtos, de cerca de 30 minutos, também podem ser eficazes, sobretudo para condicionamento físico ou treino intervalado.
No caso do levantamento de pesos, o especialista aconselha descansar pelo menos um dia entre sessões, evitando treinar três dias consecutivos, a menos que se seja avançado. É possível trabalhar grupos musculares diferentes em dias seguidos, garantindo que o corpo se mantém ativo sem sobrecarregar os músculos.
O sono é outro fator determinante: dormir entre sete e oito horas por noite ajuda o corpo a recuperar, queimar gordura e reparar os músculos, sendo tão importante quanto o treino em si.
A chave para alcançar objetivos de forma saudável e eficaz está no equilíbrio entre frequência de treino, duração das sessões, descanso e sono.