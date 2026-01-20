Especialistas alertam para riscos na instalação de bancadas de pedra nas cozinhas. Pode causar uma doença grave

É oficial: é possível treinar o cérebro de forma a aumentar as defesas na nossa saúde

Ter bancadas de pedra em casa, como granito ou quartzo, é cada vez mais comum, mas especialistas alertam para alguns cuidados importantes durante a instalação ou manutenção. Cortar, polir ou remover pedra sem proteção adequada pode libertar o pó de sílica, cuja inalação prolongada pode causar uma doença pulmonar grave chamada silicose.

De acordo com o site Prevention, embora ter uma bancada instalada não seja, por si só, perigoso, a exposição à sílica durante trabalhos de fabrico ou instalação exige atenção. Recomenda-se o uso de métodos húmidos de corte, ventilação adequada e proteção respiratória, bem como evitar varrer a seco ou usar ar comprimido em áreas com pó.

Agora, autoridades de saúde pública dos EUA, incluindo o Departamento de Saúde de Massachusetts, emitiram um alerta após o primeiro caso confirmado de silicose na indústria de bancadas de pedra no estado. O paciente, um homem na casa dos 40 anos, trabalhou 14 anos na fabricação e instalação de bancadas, demonstrando que a doença surge sobretudo em profissionais expostos à poeira de sílica durante longos períodos.

Os sintomas da silicose incluem tosse persistente, falta de ar, fadiga e danos permanentes nos pulmões. Apesar de não existir um teste específico, exames como TAC ou radiografias podem detetar alterações antes do aparecimento de sintomas.

