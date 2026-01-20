Especialistas alertam para riscos na instalação de bancadas de pedra nas cozinhas. Pode causar uma doença grave

Facebook Instagram

Atenção ao instalar bancadas de pedra nas cozinhas
Ter bancadas de pedra em casa, como granito ou quartzo, é cada vez mais comum, mas especialistas alertam para alguns cuidados importantes durante a instalação ou manutenção. Cortar, polir ou remover pedra sem proteção adequada pode libertar o pó de sílica, cuja inalação prolongada pode causar uma doença pulmonar grave chamada silicose.

De acordo com o site Prevention, embora ter uma bancada instalada não seja, por si só, perigoso, a exposição à sílica durante trabalhos de fabrico ou instalação exige atenção. Recomenda-se o uso de métodos húmidos de corte, ventilação adequada e proteção respiratória, bem como evitar varrer a seco ou usar ar comprimido em áreas com pó.

Agora, autoridades de saúde pública dos EUA, incluindo o Departamento de Saúde de Massachusetts, emitiram um alerta após o primeiro caso confirmado de silicose na indústria de bancadas de pedra no estado. O paciente, um homem na casa dos 40 anos, trabalhou 14 anos na fabricação e instalação de bancadas, demonstrando que a doença surge sobretudo em profissionais expostos à poeira de sílica durante longos períodos.

Os sintomas da silicose incluem tosse persistente, falta de ar, fadiga e danos permanentes nos pulmões. Apesar de não existir um teste específico, exames como TAC ou radiografias podem detetar alterações antes do aparecimento de sintomas.

