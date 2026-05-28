Sofre com pernas inchadas no verão? Faça isto para ajudar na circulação

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Com a chegada dos dias mais quentes, é comum sentir as pernas mais pesadas, inchadas e cansadas ao final do dia. As temperaturas elevadas favorecem a retenção de líquidos e dificultam a circulação sanguínea, especialmente em quem passa muitas horas sentado ou de pé. Mas há um exercício simples que pode ajudar, e nem sequer exige ginásio.

Segundo especialistas citados pelo site El Cronista, subir escadas é uma das formas mais eficazes de estimular a circulação sanguínea e melhorar a saúde cardiovascular.

Apesar de caminhadas ou bicicleta estática serem frequentemente recomendadas, subir escadas destaca-se pela intensidade do esforço. O movimento obriga o coração a trabalhar mais em curtos períodos de tempo, ajudando a melhorar a resistência cardiorrespiratória.

Além disso, o impacto nas pernas desempenha um papel importante. A contração dos músculos das coxas e gémeos funciona como uma espécie de “bomba natural”, facilitando o regresso do sangue ao coração e ajudando a combater o inchaço e a sensação de pernas pesadas.

Este hábito pode também ajudar a prevenir varizes e melhorar a circulação, sobretudo durante os meses de maior calor.

Mas os benefícios não ficam por aqui. Cada degrau ativa vários grupos musculares, incluindo quadríceps, glúteos e isquiotibiais, essenciais para a estabilidade e equilíbrio do corpo. O fortalecimento destas zonas contribui ainda para proteger as articulações e reduzir o risco de quedas com o avançar da idade.

Ainda assim, os especialistas alertam que o exercício deve ser feito de forma gradual e adaptado à condição física de cada pessoa. Manter um ritmo confortável e utilizar o corrimão, se necessário, pode ajudar a garantir maior segurança.

Para quem não tem escadas em casa, alternativas como steps ou escadarias em espaços públicos podem ser uma boa solução para incorporar este exercício na rotina.