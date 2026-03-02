Facebook Instagram
Usar chinelos e pantufas em casa todos os dias tem consequências, alerta especialista

Estes são os quatro hábitos que estão a prejudicar os seus pés sem que se aperceba

IOL
Há 3h e 31min
pantufas
pantufas
foto: freepik
"Não é uma loucura": nutricionista explica por que fazer mais de 24 horas de jejum traz benefícios para a saúde

Ter cuidado com os pés é algo que a maioria das pessoas adia até surgir a primeira dor. No entanto, os especialistas são claros: quando o desconforto aparece, o problema já está instalado. E, muitas vezes, a origem está em hábitos simples e muito comuns do dia a dia.

Citado pelo site El Confidencial, a fisioterapeuta María Jesús Lechuga partilhou nas redes sociais quatro comportamentos quotidianos que parecem inofensivos, mas que, a médio e longo prazo, podem causar danos reais. O alerta aplica-se a todas as idades.

Cortar as unhas de forma arredondada

É um dos erros mais frequentes e uma das principais razões que levam as pessoas ao podólogo. Cortar as unhas dos pés de forma curva aumenta significativamente o risco de unhas encravadas. A regra é simples: devem ser cortadas a direito e os cantos ligeiramente limados, sem os arredondar em excesso.

Usar calçado estreito com frequência

Sapatos apertados na zona da biqueira impedem o movimento natural dos dedos e, com o tempo, podem provocar deformações, como joanetes. A escolha de calçado com espaço adequado na parte frontal não é apenas uma questão de estética, é uma questão de saúde.

Andar sempre de chinelos ou pantufas em casa

Este é o conselho que mais surpreende. Caminhar constantemente com chinelos dentro de casa limita o movimento natural dos pés e enfraquece a musculatura. No entanto, andar descalço ou apenas de meias pode ajudar a fortalecer os músculos do pé e a melhorar a postura no geral.

Ignorar a dor

Desconforto na planta do pé ou nos calcanhares não é normal e não deve ser desvalorizado. Pode ser sinal de sobrecarga ou de lesões em desenvolvimento. O que começa no pé pode vir a refletir-se nos joelhos, ancas e coluna, comprometendo o equilíbrio e a saúde musculoesquelética.

