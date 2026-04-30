Este é o tempo máximo que deve usar o mesmo pijama, segundo especialistas

Quer poupar na fatura de eletricidade? Deve usar este programa da máquina de lavar a roupa, alertam especialistas

Muitas pessoas têm este hábito antes de dormir. Especialistas avisam que é um erro

Dormir com o mesmo pijama várias noites seguidas é um hábito que muitos têm, no entanto, pode não ser tão higiénico quanto parece. Citado pelo site Real Simple, especialistas em saúde alertam que a frequência com que se deve lavar a roupa de dormir depende de vários fatores, como o tipo de pele, os hábitos de higiene e até o material do tecido.

Em condições ideais, o pijama pode ser usado durante cerca de uma semana antes de ser lavado, desde que seja arejado entre utilizações. “Recomendamos a lavagem semanal da roupa de dormir em água quente”, explica a especialista, Melanie Carver. Ainda assim sublinha que o pijama deve ser deixado a “respirar” durante o dia antes de voltar a ser usado.

No entanto, outros especialistas consideram que o intervalo ideal pode ser mais curto. O dermatologista Carl Thornfeldt defende que, em condições normais de pele, o ideal é trocar de pijama a cada três dias.

A frequência ideal pode variar bastante consoante o estilo de vida. Pessoas que transpiram mais durante a noite, que usam o pijama durante o dia em casa ou que têm contacto com alergénios como pó, pólen ou pelos de animais devem lavar a roupa de dormir com maior regularidade. Nestes casos, o risco de acumulação de partículas que podem afetar o sono e a saúde respiratória é maior.

A condição da pele também é determinante. Quem sofre de eczema, psoríase ou tem tendência para acne corporal deve lavar os pijamas diariamente. Nestes casos, a acumulação de bactérias na roupa pode agravar sintomas e irritações.

O material do pijama também faz diferença. Tecidos naturais como algodão e seda são considerados mais adequados para uso prolongado, enquanto materiais sintéticos como poliéster tendem a exigir lavagens mais frequentes.