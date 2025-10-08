Facebook Instagram

Pilates é bom mas este exercício é ainda melhor a partir dos 40 anos, garantem especialistas

Este exercício faz ainda melhor do que o pilates, segundo especialistas
IOL
Há 47 min
Praticar exercícios regularmente
Praticar exercícios regularmente
Dedicar pelo menos 30 minutos diários a atividades físicas.
Exercícios para perder a barriga depois dos 40 anos: abdominais para se fazer em pé

Fazer exercício é essencial em qualquer idade, mas depois dos 40 torna-se ainda mais importante escolher atividades que respeitem o corpo e se adaptem às suas necessidades. O pilates é uma excelente opção para fortalecer e alongar, mas os especialistas garantem que há um tipo de treino com benefícios ainda maiores: o exercício aquático.

Por ser praticado na água, o impacto sobre as articulações e ossos é reduzido, o que diminui o risco de lesões e torna o movimento mais seguro e confortável.

De acordo com o site El Economista, a resistência natural da água transforma até os gestos mais simples em exercícios eficazes, ajudando a tonificar os músculos, melhorar o equilíbrio e prevenir quedas. Estudos realizados pelo National Institutes of Health mostram que programas de treino aquático aumentam a força, a agilidade e a estabilidade, especialmente em mulheres a partir de certa idade. Caminhar dentro de água, usar halteres de espuma ou fazer flexões apoiadas na parede da piscina são exemplos de movimentos simples e com ótimos resultados.

Para além dos benefícios físicos, o contacto com a água tem também efeitos positivos na mente. A sensação de leveza e o ambiente relaxante ajudam a reduzir o stress, melhorar o humor e favorecer a socialização. Depois dos 40, a piscina pode mesmo ser o melhor ginásio por ser um desporto completo.

RELACIONADOS
Exercícios para perder a barriga depois dos 40 anos: abdominais para se fazer em pé
Aos 52 anos, influencer mostra-se em excelente forma. Odiava exercício físico e agora faz isto
Aos 50 anos, celebridade partilha receita para a boa forma. Não come nada durante toda a manhã e de seguida faz 30 minutos de exercício
Perder peso depois dos 50 é possível: médica explica que deve começar por estes hábitos
Sempre focada na saúde e controlo de peso, este é dos jantares preferidos de Cristina Ferreira
Mais Vistos
00:05:15
Secret Story
Arrependida de deixar o noivo? Liliana mostra-se em baixo: «Não deixei de amar o Zé»
tvi
00:05:48
Secret Story
Fábio não tem dúvidas que Liliana o vai «meter em problemas»
tvi
00:00:59
Liliana
Segredo à vista! Dylan confronta Liliana e a concorrente não nega
00:04:07
Secret Story
Inesperado! Dylan assume já conhecer Vera cá de fora
tvi
Destaques IOL
Saúde
A gelatina é recomendada na maioria das dietas, mas especialistas alertam para riscos de a comer todos os dias
Mafalda Agante
Uma mesa sobre o Atlântico: o encanto da Casa de Chá da Boa Nova na companhia de Matt Preston
Receitas
Fazemos o jantar em metade do tempo! Esta é a mais recente novidade da Mercadona (e vem com 5 receitas fáceis)
Levi's
Para eles e para elas: as famosas Levi's 501 estão com grandes descontos na Amazon
Mais Lidas
Miss portugal
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso
Ze
Acusado de traição por Liliana, noivo Zé não deixa nada por dizer: «É capaz de tudo»
Mau tempo
Há uma nova tempestade no Atlântico que se está a transformar num furacão
cnn
Dois às 10
Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»
tvi
Guerra
"Algo novo e perigoso está a acontecer": von der Leyen diz que "é hora de chamar as coisas pelo nome: guerra híbrida"
cnn
Mango
Sapatos tendência custavam 49,99 euros na Mango e agora não chegam a 12
versa