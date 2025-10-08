Pilates é bom mas este exercício é ainda melhor a partir dos 40 anos, garantem especialistas

Exercícios para perder a barriga depois dos 40 anos: abdominais para se fazer em pé

Fazer exercício é essencial em qualquer idade, mas depois dos 40 torna-se ainda mais importante escolher atividades que respeitem o corpo e se adaptem às suas necessidades. O pilates é uma excelente opção para fortalecer e alongar, mas os especialistas garantem que há um tipo de treino com benefícios ainda maiores: o exercício aquático.

Por ser praticado na água, o impacto sobre as articulações e ossos é reduzido, o que diminui o risco de lesões e torna o movimento mais seguro e confortável.

De acordo com o site El Economista, a resistência natural da água transforma até os gestos mais simples em exercícios eficazes, ajudando a tonificar os músculos, melhorar o equilíbrio e prevenir quedas. Estudos realizados pelo National Institutes of Health mostram que programas de treino aquático aumentam a força, a agilidade e a estabilidade, especialmente em mulheres a partir de certa idade. Caminhar dentro de água, usar halteres de espuma ou fazer flexões apoiadas na parede da piscina são exemplos de movimentos simples e com ótimos resultados.

Para além dos benefícios físicos, o contacto com a água tem também efeitos positivos na mente. A sensação de leveza e o ambiente relaxante ajudam a reduzir o stress, melhorar o humor e favorecer a socialização. Depois dos 40, a piscina pode mesmo ser o melhor ginásio por ser um desporto completo.