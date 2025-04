O truque de primeiros socorros de 15 euros recomendado por médicos - e que todos devíamos ter em casa e na mala de viagem

Incêndios ou outras emergências? Todos devemos ter uma mala de emergência com isto lá dentro

Já todos ouvimos dizer que devemos ter um kit de primeiros socorros em casa ou na mala de viagem. Mas há um produto específico que é essencial andar sempre connosco, caso um acidente aconteça.

O site Travel + Leisure, explica que existe um pó que ajuda a parar hemorragias de forma rápida e eficaz: BleedStop First Aid Powder, que está à venda na Amazon por 15 euros. Pode ser aplicado diretamente sobre a ferida — mesmo em cortes profundos — e atua em segundos. Basta cobrir a zona afetada com o pó, pressionar com uma compressa ou penso e deixar atuar. Não é preciso retirar antes de fazer o curativo final.

É seguro para crianças, pessoas que tomam anticoagulantes e é frequentemente usado em contextos de emergência médica. Não tem contra-indicações conhecidas e, por isso, é uma excelente adição ao seu kit de primeiros socorros.

Por que é que deve andar com isto?

Segundo a diretora médica da American Family Care, LouAnn Giangreco, explica que "as pessoas podem perder uma quantidade perigosa de sangue em apenas três a cinco minutos". Ter à mão uma solução rápida como este produto pode ser crucial em situações como quedas, acidentes durante caminhadas, cortes em casa ou até pequenos imprevistos no dia-a-dia.

Além disso, é leve, compacto, fácil de transportar e extremamente simples de usar, mesmo por quem não tem formação médica.