Mais de 40% das pessoas desta idade na Europa têm falta de proteína, alerta médico

Médico alerta para o risco de défice de proteínas que pode comprometer a força muscular e a saúde
IOL
Há 2h e 14min
Um problema silencioso afeta muitos idosos na Europa: a falta de proteínas. O médico José Viña, alerta que 40% das pessoas com mais de 65 anos não consomem proteína suficiente, algo que se torna ainda mais crítico com o avançar da idade, podendo comprometer a força muscular, aumentar o risco de quedas e reduzir a autonomia.

Numa entrevista citada pelo site El Confidencial, o médico explica que enquanto um adulto jovem precisa de cerca de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia, os idosos necessitam 50% a mais, aproximadamente 1,2 gramas, para manter músculos fortes e prevenir fragilidade.

O especialista sublinha ainda que esta deficiência não se limita a países com carências alimentares, afetando também quem tem acesso a dietas equilibradas. “À medida que envelhecemos, o corpo precisa de mais recursos para reparar tecidos e conservar a força. Se essas necessidades não forem supridas, o risco de quedas, fraqueza e perda de autonomia aumenta significativamente”, explica.

Para evitar este problema, o médico recomenda uma alimentação equilibrada, rica em proteínas de qualidade, como peixe, ovos, leguminosas e laticínios. 

 

