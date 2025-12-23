Há boas notícias para quem sofre de psoríase: comprimidos estão a demonstrar resultados promissores

Dormir com o estômago vazio faz mal à saúde? Saiba o que defendem os médicos

Um novo tratamento oral para a psoríase em placas de moderada a grave mostrou resultados muito positivos em estudos clínicos recentes. O medicamento, chamado zasocitinib, é um comprimido diário que age de forma seletiva em uma proteína do sistema imunológico, ajudando a reduzir a inflamação e a reparar a pele afetada pela doença.

Citado pelo site El Confidencial, nos testes realizados, o medicamento foi mais eficaz do que um placebo e superou outros tratamentos já existentes em vários indicadores de melhora da psoríase. Mais da metade dos pacientes tratados conseguiu uma pele praticamente limpa (PASI 90) e cerca de 30% alcançou clareamento total da pele (PASI 100) após 16 semanas de tratamento, com melhorias continuando até à semana 24.

O medicamento foi, de modo geral, bem tolerado. Os efeitos secundários mais comuns foram infeções respiratórias, dor de garganta e acne, sem surgirem novos problemas de segurança.

Especialistas destacam que o zasocitinib representa uma nova opção para quem procura um tratamento oral seguro, eficaz e de ação rápida, capaz de melhorar significativamente a qualidade de vida de quem sofre com psoríase.

A empresa Takeda, responsável pelo desenvolvimento do medicamento, planeia solicitar a autorização para comercialização nos Estados Unidos e em outros países a partir do próximo ano fiscal. Para além disso, o zasocitinib continua a ser estudado para outras doenças relacionadas com a inflamação, como artrite psoriásica e doenças do intestino.