Beba isto antes de dormir e melhore o sono: médico explica os benefícios deste chá

A camomila, muitas vezes associada a uma "bebida de avós" ou "bebida calmante", é mesmo um poderoso aliado para melhorar a qualidade do sono e reduzir o stress.

Em declarações ao site El Confidencial, o especialista em medicina funcional e nutrição clínica, William Arias, explica que esta planta não deve ser vista apenas como um remédio caseiro, mas como uma opção natural com respaldo científico.

O efeito da camomila deve-se à apigenina, um flavonoide presente também em plantas como o aipo e a salsa, que atua nos receptores cerebrais, promovendo relaxamento, diminuindo o cortisol – hormona associada ao stress – e estimulando a produção de melatonina, fundamental para regular o ciclo do sono. O médico recomenda tomar uma infusão cerca de 30 minutos antes de se deitar, mantendo o hábito durante pelo menos duas semanas para observar os efeitos.

Para além dos benefícios para o sono, a camomila também é reconhecida pelas suas propriedades digestivas, sendo eficaz em casos de cólicas em bebés ou diarreia infantil, e estudos indicam potencial anti-inflamatório e até anticancerígeno dos seus extratos.

O médico sugere consumir diariamente 2 gramas de flores secas em infusão, especialmente indicado para adultos mais velhos, mulheres no pós-parto ou pessoas com elevados níveis de stress.