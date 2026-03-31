Nunca faça isto quando a comida ainda está quente, alertam especialistas

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Guardar comida quente no frigorífico é algo que muita gente faz, sobretudo nos dias mais atarefados. No entanto, aquilo que parece uma solução prática para poupar tempo pode, na verdade, ter consequências inesperadas tanto para a saúde como para a conservação dos alimentos.

Citado pelo site Petit Chef, especialistas alertam que colocar alimentos ainda quentes no frigorífico pode comprometer a "segurança" alimentar. Isto porque o calor libertado faz subir temporariamente a temperatura no interior do eletrodoméstico, afetando os restantes produtos armazenados. Ao sair da zona segura de refrigeração, abaixo dos 5 graus, cria-se um ambiente propício à proliferação de bactérias como a salmonela ou a listeria, aumentando o risco de intoxicações alimentares.

Outro fator a ter em conta é o vapor libertado pelos alimentos quentes. Ao guardar comida ainda acabada de fazer, especialmente em recipientes fechados, forma-se condensação no interior. Esta humidade em excesso pode favorecer o aparecimento de bolor e alterar o sabor e a textura dos alimentos.

Também o próprio frigorífico pode sair prejudicado. O esforço adicional necessário para arrefecer alimentos quentes obriga o compressor a trabalhar mais intensamente, o que se traduz num maior consumo de energia e, a longo prazo, num desgaste mais rápido do aparelho. Um hábito aparentemente inofensivo pode, assim, refletir-se na fatura da eletricidade e na durabilidade do equipamento.

Para além disso, alguns alimentos não reagem bem a um arrefecimento brusco. Sopas, guisados, massas ou arroz podem perder sabor ou ganhar uma textura menos agradável.

A recomendação passa por deixar os alimentos arrefecerem à temperatura ambiente durante cerca de 30 a 60 minutos antes de os colocar no frigorífico, sem ultrapassar as duas horas fora de refrigeração. Dividir em porções mais pequenas e utilizar recipientes baixos e inicialmente destapados pode ajudar a acelerar o processo de arrefecimento.