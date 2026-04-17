Se fizer isto após cada refeição reduz o risco de ter problemas de coração

“Elevam o risco de alguns tipos de cancro”: nutricionista alerta para hábitos que muitos ignoram e que são um risco para a saúde

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Um dos hábitos mais eficazes para reduzir o açúcar no sangue e prevenir a diabetes tipo 2 não exige ginásio, equipamento ou treino intenso: basta caminhar 10 minutos depois de cada refeição.

De acordo com o site El Cronista, especialistas em saúde cardiovascular destacam que esse gesto simples tem impacto real no organismo. Entre 60 e 90 minutos após comer, os níveis de glicose no sangue atingem o pico. Uma curta caminhada ativa os músculos, que passam a captar a glicose como energia, e sem depender da insulina, o que beneficia mesmo quem tem resistência a esta hormona.

Estudos científicos confirmam o efeito. Investigadores da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, mostraram que caminhar após o pequeno-almoço, almoço e jantar pode reduzir a glicose em até 12%, e estabiliza melhor o açúcar no sangue do que uma única caminhada diária mais longa.

Além de controlar a glicose, caminhar depois das refeições protege o coração, ajuda a regular a pressão arterial e o colesterol, melhora o sono e até pode reduzir o stress e os desejos por comida. O conselho dos especialistas é claro: nada de exercícios intensos logo após comer, apenas uma caminhada leve de 10 minutos já traz benefícios significativos.

No fim, o recado é simples: sair para dar uma volta depois de comer é uma das formas mais acessíveis e eficazes de cuidar da saúde.