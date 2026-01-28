"O ideal seria tomar o pequeno-almoço às 9h e jantar às 16h”, defende especialista. E explica porquê

Isto é o que acontece quando dorme com o telemóvel durante a noite ao seu lado, alerta especialista

A forma como nos alimentamos e os horários que seguimos têm um impacto direto na saúde digestiva, alerta a bióloga e especialista em microbiota, Asun González.

Citado pelo site AS, numa entrevista ao podcast Tiene Sentido, a investigadora explicou que muitas pessoas sofrem de gases e inchaço abdominal devido a desequilíbrios na microbiota, o conjunto de microrganismos que vive no nosso intestino.

Segundo a especialista, estes desequilíbrios não são infeções, mas sim alterações provocadas, muitas vezes, por horários de refeição desajustados. “O ideal seria tomar o pequeno-almoço às nove e jantar às quatro”, explicou, defendendo que respeitar os ritmos do Sol ajuda o organismo a manter-se saudável.

A especialista recomenda também uma dieta simples e equilibrada, baseada em peixe, legumes e água, combinada com jejum intermitente adaptado aos ritmos solares e circadianos. Este tipo de alimentação favorece a microbiota, ajuda a prevenir desconfortos digestivos e combate o SIBO, um sobrecrescimento de bactérias no intestino delgado que causa fermentação e gases.

A chave está em hábitos simples, horários regulares e uma alimentação saudável, em vez de dietas milagrosas ou produtos que prometem soluções rápidas. Seguindo estas orientações, é possível reduzir os problemas digestivos e melhorar o bem-estar geral.