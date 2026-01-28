Facebook Instagram

"O ideal seria tomar o pequeno-almoço às 9h e jantar às 16h”, defende especialista. E explica porquê

Especialista defende que devemos seguir as refeições consoante os ritmos do Sol. Saiba porquê
IOL
Há 3h e 20min
Capa
Capa
Isto é o que acontece quando dorme com o telemóvel durante a noite ao seu lado, alerta especialista

A forma como nos alimentamos e os horários que seguimos têm um impacto direto na saúde digestiva, alerta a bióloga e especialista em microbiota, Asun González.

Citado pelo site AS, numa entrevista ao podcast Tiene Sentido, a investigadora explicou que muitas pessoas sofrem de gases e inchaço abdominal devido a desequilíbrios na microbiota, o conjunto de microrganismos que vive no nosso intestino.

Segundo a especialista, estes desequilíbrios não são infeções, mas sim alterações provocadas, muitas vezes, por horários de refeição desajustados. “O ideal seria tomar o pequeno-almoço às nove e jantar às quatro”, explicou, defendendo que respeitar os ritmos do Sol ajuda o organismo a manter-se saudável.

A especialista recomenda também uma dieta simples e equilibrada, baseada em peixe, legumes e água, combinada com jejum intermitente adaptado aos ritmos solares e circadianos. Este tipo de alimentação favorece a microbiota, ajuda a prevenir desconfortos digestivos e combate o SIBO, um sobrecrescimento de bactérias no intestino delgado que causa fermentação e gases.

A chave está em hábitos simples, horários regulares e uma alimentação saudável, em vez de dietas milagrosas ou produtos que prometem soluções rápidas. Seguindo estas orientações, é possível reduzir os problemas digestivos e melhorar o bem-estar geral.

RELACIONADOS
Isto é o que acontece quando dorme com o telemóvel durante a noite ao seu lado, alerta especialista
Falta desta vitamina nas pessoas com mais de 65 anos preocupa os especialistas
Este é o segredo para continuar a comer pão todos os dias sem engordar
Todas as mulheres com mais de 50 anos devem comer este pão, alertam nutricionistas
Especialistas alertam para riscos na instalação de bancadas de pedra nas cozinhas. Pode causar uma doença grave
Mais Vistos
00:03:03
CNN Breaking News
Depressão Kristin. Quem paga os estragos em casa ou no carro? Saiba como agir
tvi
00:03:45
1ª Companhia
Noélia é chamada à enfermaria e faz revelação bombástica: «Se continuar, eu faço o teste de gravidez»
tvi
00:01:26
Dois às 10
Cristina Ferreira justifica ausência de Cláudio Ramos: “Precisava de estar ausente do programa”
tvi
00:04:38
Dois às 10
Quando saiu do “Secret Story”, Liliana foi apanhada de surpresa com situação entre Fábio e a família
tvi
Destaques IOL
Novidades
Rival do Lidl e Mercadona que é um fenómeno europeu abriu mais uma loja em Portugal. E há descontos de 60%
Segurança
GNR está atenta a novo método de assalto a carros. E deixa apelo à população
Novidades
Mercadona abre segunda loja em Lisboa. Saiba onde fica e o que pode lá encontrar
Dicas
Basta colocar isto dentro do armário para acabar com a humidade e cheiro a mofo da roupa (e não é um desumificador)