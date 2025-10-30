O ar que respira em casa pode ser mais saudável: e a solução está nas paredes

Esta máquina de secar é o fim do pesadelo da roupa no inverno (e é a mais vendida da Amazon)

O ar dentro de casa tem um impacto direto na saúde e no bem-estar. A humidade, a qualidade do ar e até os materiais usados nas construções e decorações influenciam o ambiente que respiramos todos os dias. Muitas vezes, sem que nos apercebamos, substâncias químicas libertadas por determinados produtos e acabamentos podem acumular-se no ar, tornando-o menos saudável e aumentando o risco de problemas respiratórios ou alergias.

Em declarações ao site Cuerpo Mente, o arquiteto Juan Bidart, especialista em arquitetura residencial focada na saúde humana, explica que uma forma eficaz de melhorar a qualidade do ar é através da escolha de materiais que permitam às paredes “respirar”. Isto significa optar por soluções que não bloqueiem a passagem natural de vapor de água, evitando a acumulação de humidade, bolor e bactérias.