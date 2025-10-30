Facebook Instagram
O ar que respira em casa pode ser mais saudável: e a solução está nas paredes

O ar dentro de casa pode ser mais saudável do que imagina
IOL
Há 3h e 37min
Mulher a respirar
Mulher a respirar

Fotografia: Freepik

Esta máquina de secar é o fim do pesadelo da roupa no inverno (e é a mais vendida da Amazon)

O ar dentro de casa tem um impacto direto na saúde e no bem-estar. A humidade, a qualidade do ar e até os materiais usados nas construções e decorações influenciam o ambiente que respiramos todos os dias. Muitas vezes, sem que nos apercebamos, substâncias químicas libertadas por determinados produtos e acabamentos podem acumular-se no ar, tornando-o menos saudável e aumentando o risco de problemas respiratórios ou alergias.

Em declarações ao site Cuerpo Mente, o arquiteto Juan Bidart, especialista em arquitetura residencial focada na saúde humana, explica que uma forma eficaz de melhorar a qualidade do ar é através da escolha de materiais que permitam às paredes “respirar”. Isto significa optar por soluções que não bloqueiem a passagem natural de vapor de água, evitando a acumulação de humidade, bolor e bactérias.

Segundo o arquiteto, optar por tintas à base de água é um primeiro passo importante para melhorar a qualidade do ar. Estas tintas libertam menos compostos nocivos, têm um odor mais suave e secam rapidamente, sendo mais seguras, sobretudo para casas com crianças, idosos ou pessoas com alergias.

Para quem deseja ir ainda mais longe, as tintas naturais, feitas com cal, argila ou pigmentos minerais, são a escolha mais equilibrada entre estética e saúde. Para além de não libertarem substâncias tóxicas, ajudam a regular a humidade e a manter o ar mais puro.

Antes e depois de pintar, é essencial garantir uma boa ventilação e escolher produtos identificados como “baixa emissão de COV”. 

 

 

