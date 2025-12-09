Facebook Instagram
Quase todos temos isto na cozinha e pode ser tóxico para a saúde, alerta médica

Uma médica está a alertar para os materiais comuns da cozinha
IOL
Hoje às 16:47
Uma médica espanhola especialista no aparelho digestivo, María Muñoz, está a tornar-se viral no TikTok depois de alertar para materiais comuns na cozinha que podem libertar substâncias tóxicas e afetar a saúde. O vídeo já ultrapassa as 98 mil visualizações e está a gerar debate sobre hábitos domésticos que muitos consideram inofensivos.

Entre as principais preocupações, a médica destaca as saquetas de infusões feitas de nylon ou polietileno, especialmente as que têm rede, brilho ou formato piramidal. Segundo Muñoz, estas podem libertar partículas quando entram em contacto com água a ferver, que depois são ingeridas. A recomendação é simples: optar por infusões a granel ou por saquetas 100% compostáveis, livres de plástico.

Outro alerta importante recai sobre as garrafas de plástico reutilizadas repetidamente, sobretudo quando expostas ao calor, sol ou congelação. Estas podem libertar microplásticos e substâncias químicas com impacto no sistema hormonal. A substituição por recipientes de vidro ou aço inoxidável é, segundo a especialista, a opção mais segura.

As frigideiras com teflon riscado são outro dos focos de atenção. Quando danificadas, podem libertar partículas tóxicas para os alimentos. Muñoz recomenda substituir estes utensílios assim que apresentem desgaste e optar por alternativas como aço inox, ferro ou cerâmica.

Até objetos tão banais como esfregões sintéticos merecem cautela. Estes libertam microplásticos que acabam na água e no ambiente, sendo preferível utilizar versões naturais, feitas de lufa ou fibras vegetais.

A médica relembra que não é necessário mudar tudo de uma vez, mas sim fazer pequenos ajustes com consciência. “Reduzir tóxicos em casa é mais fácil do que parece”, afirma.

