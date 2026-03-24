Evite as rugas no pescoço com estes conselhos de dermatologistas

As rugas no pescoço podem surgir mais cedo do que se imagina, muitas vezes antes de sinais visíveis no rosto. Dermatologistas alertam que a pele do pescoço é mais fina e delicada, tornando-se mais propensa à flacidez e à formação de linhas com a perda natural de colagénio e elastina. “A pele do pescoço tende a envelhecer mais rápido do que a do rosto, por isso a prevenção é essencial”, explica a dermatologista Caroline Robinson.

Citado pelo site Vogue, a exposição solar é um dos maiores inimigos da firmeza do pescoço. “Os danos causados pelos raios UV aceleram o envelhecimento e provocam perda de colagénio”, sublinha o dermatologista Corey L. Hartman,. Além disso, variações de peso e até exercícios intensos que envolvem os músculos do pescoço podem contribuir para o aparecimento precoce de rugas. Por isso, os especialistas reforçam a importância de cuidados diários específicos nesta área.

Segundo os especialistas, “muitos pacientes esquecem-se de aplicar os produtos de skincare no pescoço. Se aplicarem cremes, séruns e protetor solar de manhã e à noite, podem obter resultados significativos”. Os especialistas recomendam produtos com antioxidantes, como vitamina C e niacinamida, que ajudam a proteger o colagénio, e retinol, que estimula a produção de novas células e mantém a pele firme.

Com hábitos simples, como hidratar diariamente, proteger do sol e incluir produtos específicos na rotina de beleza, é possível prevenir as rugas no pescoço e manter a pele mais jovem por mais tempo, sem recorrer imediatamente a procedimentos estéticos.