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Evite as rugas no pescoço com estes conselhos de dermatologistas

Especialistas revelam como prevenir rugas no pescoço
IOL
Há 1h e 5min
Rugas
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Foto: freepik
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As rugas no pescoço podem surgir mais cedo do que se imagina, muitas vezes antes de sinais visíveis no rosto. Dermatologistas alertam que a pele do pescoço é mais fina e delicada, tornando-se mais propensa à flacidez e à formação de linhas com a perda natural de colagénio e elastina. “A pele do pescoço tende a envelhecer mais rápido do que a do rosto, por isso a prevenção é essencial”, explica a dermatologista Caroline Robinson.

Citado pelo site Vogue, a exposição solar é um dos maiores inimigos da firmeza do pescoço. “Os danos causados pelos raios UV aceleram o envelhecimento e provocam perda de colagénio”, sublinha o dermatologista Corey L. Hartman,. Além disso, variações de peso e até exercícios intensos que envolvem os músculos do pescoço podem contribuir para o aparecimento precoce de rugas. Por isso, os especialistas reforçam a importância de cuidados diários específicos nesta área.

Segundo os especialistas, “muitos pacientes esquecem-se de aplicar os produtos de skincare no pescoço. Se aplicarem cremes, séruns e protetor solar de manhã e à noite, podem obter resultados significativos”. Os especialistas recomendam produtos com antioxidantes, como vitamina C e niacinamida, que ajudam a proteger o colagénio, e retinol, que estimula a produção de novas células e mantém a pele firme.

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Com hábitos simples, como hidratar diariamente, proteger do sol e incluir produtos específicos na rotina de beleza, é possível prevenir as rugas no pescoço e manter a pele mais jovem por mais tempo, sem recorrer imediatamente a procedimentos estéticos.

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