Facebook Instagram

Atenção às saladas de pacote: é isto que acontece se não as lavar antes de consumir

Apesar de indicarem “prontas a consumir”, as saladas de pacote podem conter resíduos. É isto que acontece se não as lavar
IOL
Há 3h e 51min
Capa
Capa
Para fazer um arroz soltinho, este passo antes de cozinhar é essencial

Muitas pessoas acham que não é necessário lavar as saladas de pacote, por já estarem 'à mão' e serem práticas para consumir. No entanto, a criadora de conteúdos de cozinha @blogdaSpice partilhou recentemente um vídeo no Instagram que está a chamar a atenção de muitos consumidores: "as saladas de pacote devem ser lavadas antes de comer".

No vídeo, pode ver-se a criadora de conteúdos a lavar a salada numa taça. Ao retirar as folhas, a água fica visivelmente suja e com resíduos, demonstrando que, apesar da embalagem indicar “pronta a consumir”, nem sempre estão totalmente limpas.

Sofia Magalhães admite ainda que, apesar de não incentivar o consumo destes produtos, por serem mais caros e por usarem plástico desnecessário para durar menos tempo, às vezes compra-os, especialmente quando estão perto do prazo de validade.

O principal problema é que muita gente que consome estas saladas regularmente não as lava. No vídeo, explica ainda que, para prolongar a frescura para além de três dias, é recomendado lavar as folhas com água e algumas gotas de vinagre, acondicioná-las num pano dentro de um recipiente ventilado, permitindo que “respirem”.

“São plantas, por isso apodrecem nos sacos de plástico!”, explica a criadora, reforçando a importância de hábitos simples de higiene que garantem segurança alimentar e maior durabilidade do produto.

 

RELACIONADOS
Para fazer um arroz soltinho, este passo antes de cozinhar é essencial
Aproveite as sobras do jantar e não deite fora: faça estes croquetes de arroz e carne no forno
Especialista em Educação Física desfaz mito: "Caminhar 10 mil passos por dia não é exercício"
Estes pais guardaram uma madeixa de cabelo do filho que morreu 30 horas após nascer. Vídeo está a comover o mundo
Sala de cinema, 11 casas de banho, campo de futebol privado. Entre na mansão de luxo onde vivia João Félix
QI do filho mais velho de Paulo Futre está entre os mais altos do mundo
Mais Vistos
00:01:04
Big Brother
A cara de pânico é real. Miranda grita aos céus planos com Afonso: «Vamos ser...»
tvi
00:01:35
Big Brother
Afonso manda farpa a Miranda: «Eu e a Jéssica estamos fartos de te ouvir»
tvi
00:05:08
Big Brother
O momento mais aguardado de Catarina Miranda: «Este é o primeiro beijo que vou dar ao Afonso»
tvi
00:07:55
Dois às 10
No momento de dizer adeus, atores da TVI e Cristina Ferreira não contêm emoção
tvi
Destaques IOL
João Félix
Sala de cinema, 11 casas de banho, campo de futebol privado. Entre na mansão de luxo onde vivia João Félix
Paulo Futre jr
QI do filho mais velho de Paulo Futre está entre os mais altos do mundo
Tragédia
Estes pais guardaram uma madeixa de cabelo do filho que morreu 30 horas após nascer. Vídeo está a comover o mundo
Metreologia
O verão ainda não acabou: as temperaturas vão aumentar até aos 35ºC
Mais Lidas
Sofia arruda
«Hoje começo o dia com um pedido de ajuda!»: Sofia Arruda lança o alerta e não deixa ninguém indiferente
Ze lopes
Apresentador da TVI emociona com desabafo pessoal: «Passei por um grande drama familiar na infância...»
Sustentabilidade
Este eletrodoméstico que tens em casa consome o mesmo que 65 frigoríficos
away
Futebol
Otamendi foi o defesa mais utilizado no último ano a nível mundial
maisfutebol
Dois às 10
Cristina Ferreira emociona-se ao lado dos atores da TVI. Chegou o dia de dizer adeus
tvi
Dois às 10
Dá banho, veste e alimenta a mãe. Aos 17 anos, Letícia é cuidadora e ainda gere o pouco dinheiro que têm
tvi