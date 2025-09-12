Atenção às saladas de pacote: é isto que acontece se não as lavar antes de consumir

Para fazer um arroz soltinho, este passo antes de cozinhar é essencial

Muitas pessoas acham que não é necessário lavar as saladas de pacote, por já estarem 'à mão' e serem práticas para consumir. No entanto, a criadora de conteúdos de cozinha @blogdaSpice partilhou recentemente um vídeo no Instagram que está a chamar a atenção de muitos consumidores: "as saladas de pacote devem ser lavadas antes de comer".

No vídeo, pode ver-se a criadora de conteúdos a lavar a salada numa taça. Ao retirar as folhas, a água fica visivelmente suja e com resíduos, demonstrando que, apesar da embalagem indicar “pronta a consumir”, nem sempre estão totalmente limpas.

Sofia Magalhães admite ainda que, apesar de não incentivar o consumo destes produtos, por serem mais caros e por usarem plástico desnecessário para durar menos tempo, às vezes compra-os, especialmente quando estão perto do prazo de validade.

O principal problema é que muita gente que consome estas saladas regularmente não as lava. No vídeo, explica ainda que, para prolongar a frescura para além de três dias, é recomendado lavar as folhas com água e algumas gotas de vinagre, acondicioná-las num pano dentro de um recipiente ventilado, permitindo que “respirem”.

“São plantas, por isso apodrecem nos sacos de plástico!”, explica a criadora, reforçando a importância de hábitos simples de higiene que garantem segurança alimentar e maior durabilidade do produto.