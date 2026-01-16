Este é o tipo de sangue com maior probabilidade de enfrentar problemas cardíacos, revela estudo

Um estudo científico recente trouxe resultados surpreendentes sobre a relação entre o tipo de sangue e a saúde do coração. A investigação acompanhou pessoas durante sete anos e encontrou diferenças significativas no risco de doenças cardiovasculares entre os diversos grupos sanguíneos.

Citado pelo site El Cronista, segundo os investigadores, os participantes com sangue tipo A, B ou AB apresentaram um risco 9% maior de morte por várias causas e 15% maior de falecimento devido a problemas cardíacos.

O responsável pelo estudo explicou que este risco pode estar relacionado com características específicas destes grupos sanguíneos. Por exemplo, pessoas com sangue tipo A apresentaram níveis mais elevados de colesterol LDL, conhecido como “mau colesterol”, e indivíduos que não são do tipo O tendem a coagular mais nas veias, aumentando o risco de enfarte.

No entanto, os investigadores alertam que o tipo de sangue não é o único fator a ter em conta. Genética familiar, estilo de vida e indicadores de saúde como inflamação crónica também desempenham um papel importante no desenvolvimento de doenças cardíacas.