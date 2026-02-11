Facebook Instagram

Este peixe que os portugueses tanto gostam beneficia a memória e atenção, garante especialista

Comer este peixe duas ou três vezes por semana melhora o funcionamento do cérebro, revela especialista
IOL
Ontem às 16:09
Manter a memória ativa e a mente alerta não depende apenas da genética: a alimentação tem um papel essencial, garante o especialista Rodrigo Arteaga. Segundo explica, aquilo que colocamos no prato influencia diretamente a forma como pensamos, recordamos e processamos informação ao longo dos anos.

Entre os alimentos mais recomendados pelo especialista, existe um relevante: a sardinha. “Duas ou três vezes por semana é das melhores coisas que podes fazer pelo teu cérebro”, afirma Rodrigo Arteaga, ao site El Confidencial. O segredo está no seu elevado teor de DHA, um tipo de ómega-3 fundamental para a comunicação entre neurónios e para a manutenção da memória e da atenção.

Embora o salmão seja muitas vezes considerado o peixe de eleição para a saúde cerebral, o especialista sublinha que as sardinhas em lata são uma alternativa prática, económica e igualmente eficaz: “Não é necessário gastar muito dinheiro: as sardinhas cumprem perfeitamente a função de proteger o cérebro”, explica.

Para além das sardinhas, o especialista recomenda incluir na alimentação ovos, leguminosas como lentilhas e grão-de-bico, bananas, frutos vermelhos e azeite virgem extra, todos com benefícios comprovados para o cérebro. Outros aliados simples, mas eficazes, incluem chocolate puro, café, chá verde e alho, que contribuem para melhorar a circulação, a atenção e proteger o cérebro do desgaste diário.

 

