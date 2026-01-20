Este hábito comum a meio da manhã está a ser desaconselhado por especialistas

Especialista em saúde renal alerta para a 'moda' de beber esta quantidade de água: "Tem tanto de mito, como de mentira"

Para muitas pessoas, a meio da manhã é o momento escolhido para beber uma segunda chávena de café, na tentativa de ganhar energia. No entanto, cardiologistas e outros especialistas em saúde aconselham a não recorrer à cafeína nesta altura do dia, alertando para possíveis efeitos indesejados no organismo.

Citado pelo jornal espanhol Independent, especialistas explicam que a cafeína pode interferir com os níveis naturais de cortisol - a hormona ligada ao stress e à energia - que tendem a diminuir por volta das 10 ou 11 horas da manhã. Ao aumentar artificialmente estes níveis, o café pode provocar o efeito contrário ao desejado, levando a mais cansaço, nervosismo ou até aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca.

Os médicos explicam ainda que este impacto pode ser mais significativo em pessoas com ansiedade, hipertensão ou maior sensibilidade à cafeína, sobretudo quando o café é consumido em jejum ou várias vezes ao dia.

Em alternativa, os especialistas recomendam hidratação adequada, refeições equilibradas e pequenas pausas para movimento, como caminhar alguns minutos, como formas mais eficazes e seguras de manter a energia ao longo da manhã.